Пресс-конференция о работе международных летних и зимних школ

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5 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Потенциал международных летних и зимних школ в решении задач национального проекта "Образование": о чем говорят результаты исследований".