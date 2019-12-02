Пресс-конференция о работе международных летних и зимних школ

Участники:
- проектор РУДН Анжела ДОЛЖИКОВА;
- проректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил ОСАДЧИЙ;
- проректор МГИМО Андрей БАЙКОВ;
- начальник отдела международных связей Новосибирского государственного университета Евгений САГАЙДАК.
Поставлена задача по обучению не менее 15 тысяч иностранных граждан ежегодно на базе образовательных организаций, в том числе детских оздоровительных лагерей, в формате летних и зимних школ. В ходе мероприятия будут рассмотрены результаты проведенных тематических мониторингов сайтов образовательных организаций, аккаунтов вузов в соцсетях. Каковы возможности российских образовательных и иных организаций?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- проектор РУДН Анжела ДОЛЖИКОВА;
- проректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил ОСАДЧИЙ;
- проректор МГИМО Андрей БАЙКОВ;
- начальник отдела международных связей Новосибирского государственного университета Евгений САГАЙДАК.
Поставлена задача по обучению не менее 15 тысяч иностранных граждан ежегодно на базе образовательных организаций, в том числе детских оздоровительных лагерей, в формате летних и зимних школ. В ходе мероприятия будут рассмотрены результаты проведенных тематических мониторингов сайтов образовательных организаций, аккаунтов вузов в соцсетях. Каковы возможности российских образовательных и иных организаций?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/