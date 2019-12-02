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РИА Новости

Пресс-конференция о работе международных летних и зимних школ

12:16 02.12.2019 (обновлено: 12:19 02.12.2019)
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5 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Потенциал международных летних и зимних школ в решении задач национального проекта "Образование": о чем говорят результаты исследований".
Участники:
- проектор РУДН Анжела ДОЛЖИКОВА;
- проректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил ОСАДЧИЙ;
- проректор МГИМО Андрей БАЙКОВ;
- начальник отдела международных связей Новосибирского государственного университета Евгений САГАЙДАК.

Поставлена задача по обучению не менее 15 тысяч иностранных граждан ежегодно на базе образовательных организаций, в том числе детских оздоровительных лагерей, в формате летних и зимних школ. В ходе мероприятия будут рассмотрены результаты проведенных тематических мониторингов сайтов образовательных организаций, аккаунтов вузов в соцсетях. Каковы возможности российских образовательных и иных организаций?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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