Си Цзиньпин считает необходимым обеспечить экологичность "Силы Сибири"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пекин считает необходимым обеспечить безопасность и экологичность газопровода "Сила Сибири", заявил председателя КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место. Второе - это экологичность. Важно уделить особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах зеленого, экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития", - заявил он на торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в КНР по "восточному" маршруту.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дают старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири". Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.