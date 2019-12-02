Си Цзиньпин считает необходимым обеспечить экологичность "Силы Сибири"

"Необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место. Второе - это экологичность. Важно уделить особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах зеленого, экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития", - заявил он на торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в КНР по "восточному" маршруту.