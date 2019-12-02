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РИА Новости

Си Цзиньпин считает необходимым обеспечить экологичность "Силы Сибири"

12:10 02.12.2019 (обновлено: 12:22 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЦеремония соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пекин считает необходимым обеспечить безопасность и экологичность газопровода "Сила Сибири", заявил председателя КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место. Второе - это экологичность. Важно уделить особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах зеленого, экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития", - заявил он на торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в КНР по "восточному" маршруту.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дают старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири". Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.
Газопровод Сила Сибири
00:00
Газопровод "Сила Сибири"
20120010
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Дальний ВостокВладимир ПутинМоскваЭкономикаСила Сибири (газопровод)Си ЦзиньпинПекинКитайВ мире
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