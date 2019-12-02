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РИА Новости

США могут помочь переговорному процессу по Украине, считает Зеленский

12:03 02.12.2019
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с РФ и своему влиянию в Европе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Monde.
"У США прямые отношения с Россией, и они имеют влияние в Европе. Я думаю, что Дональд Трамп может поговорить с Владимиром Путиным, чтобы положить конец этой трагедии. И я думаю, что он это делает", - заявил Зеленский.
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Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Эммануэль МакронДональд ТрампВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
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