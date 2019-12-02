США могут помочь переговорному процессу по Украине, считает Зеленский

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с РФ и своему влиянию в Европе, заявил президент Украины США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с РФ и своему влиянию в Европе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Monde

"У США прямые отношения с Россией, и они имеют влияние в Европе. Я думаю, что Дональд Трамп может поговорить с Владимиром Путиным, чтобы положить конец этой трагедии. И я думаю, что он это делает", - заявил Зеленский.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.