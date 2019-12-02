В Малайзии два человека погибли из-за наводнений

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и почти 13 тысяч эвакуированы в результате наводнений в Малайзии, сообщает газета New Straits Times.
Как сообщается, первые жертвы стихии, среди которых семилетний ребенок, были зафиксированы в штате Келантан. По данным издания, наводнения там продолжаются уже четвертый день, и к понедельнику число эвакуированных за этот период достигло 6799 человек.
Наводнения также затронули штат Тренгану, где, согласно последним данным, эвакуированы 6028 человек. Все они были размещены в 123 специально организованных центрах.
Затопления были вызваны сильными дождями. Как сообщает издание, к утру понедельника уровень воды в пяти реках, протекающих на территории штатов, превысил критическую отметку.
More than 11,000 displaced by floods in Kelantan, Terengganu https://t.co/0cXoR3pTU7 pic.twitter.com/ubAOMER7UF— malaysiakini.com (@malaysiakini) December 2, 2019