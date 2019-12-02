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РИА Новости

В Малайзии два человека погибли из-за наводнений

11:59 02.12.2019
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© Flickr / Sham HardyПолицейский патрулирует улицы Малайзии
Полицейский патрулирует улицы Малайзии
© Flickr / Sham Hardy
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и почти 13 тысяч эвакуированы в результате наводнений в Малайзии, сообщает газета New Straits Times.
Как сообщается, первые жертвы стихии, среди которых семилетний ребенок, были зафиксированы в штате Келантан. По данным издания, наводнения там продолжаются уже четвертый день, и к понедельнику число эвакуированных за этот период достигло 6799 человек.
Наводнения также затронули штат Тренгану, где, согласно последним данным, эвакуированы 6028 человек. Все они были размещены в 123 специально организованных центрах.
Затопления были вызваны сильными дождями. Как сообщает издание, к утру понедельника уровень воды в пяти реках, протекающих на территории штатов, превысил критическую отметку.
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