Решение суда по иску Дерипаски к иностранным СМИ вступило в силу

Арбитражный суд Краснодарского края в конце октября удовлетворил иск Дерипаски к издателям иностранных СМИ Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США), связанный с публикациями в The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США. В арбитражном суде Краснодарского края РИА Новости сообщили, что апелляционных жалоб по вынесенному решению не поступало.