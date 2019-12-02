Решение суда по иску Дерипаски к иностранным СМИ вступило в силу

СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Иностранные СМИ, проигравшие суд по иску Иностранные СМИ, проигравшие суд по иску Олега Дерипаски , не предоставили апелляционных жалоб и обязаны исполнить решение Краснодарского арбитражного суда, вступившее в законную силу, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

Арбитражный суд Краснодарского края в конце октября удовлетворил иск Дерипаски к издателям иностранных СМИ Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США), связанный с публикациями в The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США. В арбитражном суде Краснодарского края РИА Новости сообщили, что апелляционных жалоб по вынесенному решению не поступало.

"Это значит, что решение вступило в силу. Решения направлены в СМИ. С сегодняшнего дня начинает действовать обязанность их исполнить. Кроме того, мы тоже можем оперировать этими документами, как вступившими в законную силу", - пояснил РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

В иске бизнесмен просил суд признать несоответствующими действительности распространенные СМИ данные о нарушениях не только в области деловой жизни, но также в действиях, квалифицируемых как уголовные преступления. Кроме того, бизнесмен требовал обязать ответчиков удалить из интернета эти материалы и опубликовать опровержения. Ранее адвокат Дерипаски сообщал, этот судебный вердикт не будет безусловным основанием для удовлетворения американского иска бизнесмена, потому что между странами нет соответствующего договора. Тем не менее, решение краснодарского суда может стать одним из доказательств в процессе, который проходит в США.