МИД предупредил россиян о манифестациях в Испании и на Мальте

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о манифестациях в Испании и на Мальте в начале декабря.
"Испания – 6 декабря в Мадриде запланирована демонстрация защитников окружающей среды; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
По данным МИД, антиправительственная манифестация также запланирована на 2 декабря в столице Мальты, будут приняты повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.