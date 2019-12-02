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РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях в Испании и на Мальте

11:51 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о манифестациях в Испании и на Мальте в начале декабря.
"Испания – 6 декабря в Мадриде запланирована демонстрация защитников окружающей среды; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
По данным МИД, антиправительственная манифестация также запланирована на 2 декабря в столице Мальты, будут приняты повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.
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МИД РФМальтаИспанияВ мире
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