Игрушки из вторсырья украсят новогодние елки в Калужской области

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министерство строительства и ЖКХ Калужской области и "Региональный экологический оператор" . Министерство строительства и ЖКХ Калужской области и "Региональный экологический оператор" объявили конкурс на лучшую новогоднюю игрушку из вторсырья.

Принять в нем активное участие приглашают детей в возрасте до 14 лет, их родителей, воспитателей, а также бабушек и дедушек.

"Мы проводим конкурс новогодней елочной игрушки из вторсырья, чтобы еще раз обратить внимание на то, что загрязнение окружающей среды становится одной из важнейших проблем современности. В повседневности мы постоянно используем предметы из пластика, металла и других материалов, впоследствии становящихся мусором. А ведь многим отходам можно дать вторую жизнь, и каждому из нас по силам внести свой небольшой вклад в решение данного вопроса", — отметил министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков.

Главное правило: игрушка должна быть выполнена из вторсырья более чем на 50 процентов, на нее не должны влиять мороз и влажность. Работы должны быть легкими, прочными и иметь крепления. Размер игрушек — от 15 до 50 см.

Конкурс завершится 16 декабря. Победителей наградят дипломами и ценными подарками. Работы украсят новогодние елки.