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РИА Новости

Игрушки из вторсырья украсят новогодние елки в Калужской области

11:49 02.12.2019 (обновлено: 13:03 02.12.2019)
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© Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской областиИгрушки из вторсырья украсят новогодние елки в Калужской области
Игрушки из вторсырья украсят новогодние елки в Калужской области
© Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министерство строительства и ЖКХ Калужской области и "Региональный экологический оператор" объявили конкурс на лучшую новогоднюю игрушку из вторсырья.
Принять в нем активное участие приглашают детей в возрасте до 14 лет, их родителей, воспитателей, а также бабушек и дедушек.
"Мы проводим конкурс новогодней елочной игрушки из вторсырья, чтобы еще раз обратить внимание на то, что загрязнение окружающей среды становится одной из важнейших проблем современности. В повседневности мы постоянно используем предметы из пластика, металла и других материалов, впоследствии становящихся мусором. А ведь многим отходам можно дать вторую жизнь, и каждому из нас по силам внести свой небольшой вклад в решение данного вопроса", — отметил министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков.
Главное правило: игрушка должна быть выполнена из вторсырья более чем на 50 процентов, на нее не должны влиять мороз и влажность. Работы должны быть легкими, прочными и иметь крепления. Размер игрушек — от 15 до 50 см.
Конкурс завершится 16 декабря. Победителей наградят дипломами и ценными подарками. Работы украсят новогодние елки.
Поделки можно приносить непосредственно в Министерство строительства и ЖКХ области по адресу: г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, 2А, каб. 104 или 109.
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