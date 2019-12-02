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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-02T11:48+0300
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РИА Новости

Анкара заявила, что борется не с сирийскими войсками, а с террористами

11:48 02.12.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКонтролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Турция борется с террористами на северо-востоке Сирии, а не с сирийскими войсками, и не намерена нарушать обязательства по прекращению огня, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
"Этот регион не полностью очищен от террористических элементов. Турция борется не с сирийскими войсками, а только с террористами. Намерения Турции не выглядят нарушением обязательств по прекращению огня", - сказал Сафи, комментируя сообщения, что между сирийской правительственной армией и турецкими войсками регулярно происходят столкновения на северо-востоке Сирии в районе города Рас-эль-Айн.
Турецкие военные на севере Сирии
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Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что Турция начала строить военную базу в городе Рас эль-Айн, расположенном в Сирии неподалеку от турецкой границы.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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