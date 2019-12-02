Анкара заявила, что борется не с сирийскими войсками, а с террористами

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Турция борется с террористами на северо-востоке Сирии , а не с сирийскими войсками, и не намерена нарушать обязательства по прекращению огня, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"Этот регион не полностью очищен от террористических элементов. Турция борется не с сирийскими войсками, а только с террористами. Намерения Турции не выглядят нарушением обязательств по прекращению огня", - сказал Сафи, комментируя сообщения, что между сирийской правительственной армией и турецкими войсками регулярно происходят столкновения на северо-востоке Сирии в районе города Рас-эль-Айн.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что Турция начала строить военную базу в городе Рас эль-Айн, расположенном в Сирии неподалеку от турецкой границы.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.