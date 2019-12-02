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РИА Новости

ВС рассмотрит жалобу на приговор осужденной многодетной матери Бегун

11:19 02.12.2019 (обновлено: 12:28 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд
Верховный суд
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор многодетной матери, осужденной на 22 года за организацию пыток, убийств, изнасилований, похищение человека, принуждение к сексуальному рабству и другие преступления, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная жалоба Веры Бегун поступила в суд и передана на рассмотрение", - сказали в суде. Дата рассмотрения пока не назначена.
Адвокат осужденной Алексей Слободчиков, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что Вера Бегун в тексте жалобы просит Верховный суд отменить приговор и полностью оправдать ее.
По данным СК, выросшая в детском доме многодетная жительница Омска Вера Бегун при содействии сожителя Станислава Бердникова и других бывших детдомовцев, которые ее как старшую называли "мамой", совершила сразу несколько жестоких преступлений.
Первый раз женщина попала в поле зрения правоохранителей в 2016 году по подозрению в грабеже квартиры. Кроме этого, Бегун обвиняется в похищении человека и пытках с требованием о подписании дарственной на машину, в принуждении одного из своих младших товарищей по детдому изнасиловать девушку другого бывшего детдомовца. Еще один преступный эпизод связан с убийством давшего показания о ее преступлениях молодого человека – его после издевательств заживо закопали в лесу. Кроме того, Бегун обвиняется в том, что заставила молодую девушку стать сексуальной рабыней.
Вера Бегун
5 апреля, 08:00
"Ее боялись все". Как многодетная мать стала фигурантом 18 уголовных дел
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Вера БегунСледственный комитет РФМоскваОмскРоссияПроисшествия
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