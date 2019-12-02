ВС рассмотрит жалобу на приговор осужденной многодетной матери Бегун

Первый раз женщина попала в поле зрения правоохранителей в 2016 году по подозрению в грабеже квартиры. Кроме этого, Бегун обвиняется в похищении человека и пытках с требованием о подписании дарственной на машину, в принуждении одного из своих младших товарищей по детдому изнасиловать девушку другого бывшего детдомовца. Еще один преступный эпизод связан с убийством давшего показания о ее преступлениях молодого человека – его после издевательств заживо закопали в лесу. Кроме того, Бегун обвиняется в том, что заставила молодую девушку стать сексуальной рабыней.