В Москве 5-7 декабря пройдет последний в году "День без турникетов"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последняя в этом году акция "День без турникетов" пройдет в Последняя в этом году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 5 по 7 декабря, ее посвятят телевидению, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Последняя в этом году акция "День без турникетов" пройдет с 5 по 7 декабря. Она будет посвящена телевидению. Регистрация уже открыта. Участников ждут увлекательные экскурсии и мастер-классы", - сообщается на сайте.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в материале, участники акции познакомятся с техническими особенностями работы телекомпаний и специальных студий, научатся киномастерству, узнают, как выходить в прямой эфир и создавать сюжеты.

Отмечается, что одна из экскурсий пройдет по комплексу телеканала RT. Участники увидят, как работают новостные студии и создаются документальные фильмы.

"Киношкола "Прайд" приглашает посетить пять мероприятий, которые пройдут в киностудии "Амедиа". На одном из них подросткам от 13 до 17 лет покажут закрытую репетицию спектакля "С любимыми не расставайтесь". Ребята смогут понаблюдать за работой режиссера, принять участие в мастер-классах и познакомятся с актерами. Здесь же состоится вводная лекция о работе корреспондентов в прямом эфире и построении сюжетов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, участники акции смогут посетить игровой образовательный парк "Марс-Тефо" , где пройдут подготовку для полета в космос и проведут исследования, которые помогут определить условия, необходимые для покорения Марса.

В свою очередь преподаватели Научно-исследовательского института нормальной физиологии имени Анохина РАМН приглашают участников в научно-популярный лекторий.

"Познакомиться со специальностью промышленного дизайнера поможет конструкторское бюро Man and Technologies Lab. Опытные мастера покажут свои реализованные проекты и на их примере расскажут о тонкостях профессии", - говорится в материале.