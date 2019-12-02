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РИА Новости

В Москве 5-7 декабря пройдет последний в году "День без турникетов"

10:59 02.12.2019 (обновлено: 11:00 02.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последняя в этом году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 5 по 7 декабря, ее посвятят телевидению, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Последняя в этом году акция "День без турникетов" пройдет с 5 по 7 декабря. Она будет посвящена телевидению. Регистрация уже открыта. Участников ждут увлекательные экскурсии и мастер-классы", - сообщается на сайте.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в материале, участники акции познакомятся с техническими особенностями работы телекомпаний и специальных студий, научатся киномастерству, узнают, как выходить в прямой эфир и создавать сюжеты.
Отмечается, что одна из экскурсий пройдет по комплексу телеканала RT. Участники увидят, как работают новостные студии и создаются документальные фильмы.
"Киношкола "Прайд" приглашает посетить пять мероприятий, которые пройдут в киностудии "Амедиа". На одном из них подросткам от 13 до 17 лет покажут закрытую репетицию спектакля "С любимыми не расставайтесь". Ребята смогут понаблюдать за работой режиссера, принять участие в мастер-классах и познакомятся с актерами. Здесь же состоится вводная лекция о работе корреспондентов в прямом эфире и построении сюжетов", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, участники акции смогут посетить игровой образовательный парк "Марс-Тефо" , где пройдут подготовку для полета в космос и проведут исследования, которые помогут определить условия, необходимые для покорения Марса.
В свою очередь преподаватели Научно-исследовательского института нормальной физиологии имени Анохина РАМН приглашают участников в научно-популярный лекторий.
"Познакомиться со специальностью промышленного дизайнера поможет конструкторское бюро Man and Technologies Lab. Опытные мастера покажут свои реализованные проекты и на их примере расскажут о тонкостях профессии", - говорится в материале.
Акция "День без турникетов" впервые в столице состоялась в 2012 году. За это время участниками стали более 100 тысяч москвичей и более 200 инновационных производств. Предыдущая акция прошла в октябре этого года, в ней участвовали свыше 30 компаний и более пяти тысяч человек.
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