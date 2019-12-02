Силовики 58 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

"За период с 26 ноября по 2 декабря было зафиксировано 58 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 30 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили семь жилых домов ", - сказал представитель СЦКК.