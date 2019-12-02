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РИА Новости

Силовики 58 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

10:57 02.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики 58 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один мирный житель, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 12 по 18 ноября зафиксировали 96 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"За период с 26 ноября по 2 декабря было зафиксировано 58 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 30 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили семь жилых домов ", - сказал представитель СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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