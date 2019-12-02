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РИА Новости

В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:47 02.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБаза Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском
База Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском
© Sputnik
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило восемь раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили что при обстрелах силовики выпустили по территории республики четыре мины калибром 120 миллиметров. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНВ мире
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