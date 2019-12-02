В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило восемь раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили что при обстрелах силовики выпустили по территории республики четыре мины калибром 120 миллиметров. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.