В Подмосковье электричка насмерть сбила пенсионерку

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожилая женщина погибла под колесами электрички на станции Лобня в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
"На железнодорожной станции Лобня Савеловского направления электропоездом сообщением Кубинка-Москва смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
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