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РИА Новости

В Подмосковье электричка насмерть сбила пенсионерку

10:30 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожилая женщина погибла под колесами электрички на станции Лобня в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
"На железнодорожной станции Лобня Савеловского направления электропоездом сообщением Кубинка-Москва смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
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МВД РФЛобняМосковская областьРоссияПроисшествия
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