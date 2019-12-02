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РИА Новости

В Ульяновской области завели дело после убийства мужчины и его сына

10:24 02.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности работников Ульяновской районной больницы, не следивших за состоянием шизофреника, обвиняемого в убийстве соседа и его 10-летнего сына, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.
Трагедия произошла 14 мая 2019 года в частном доме в поселке Ишеевка. По данным СУСК РФ по региону, семья из четырех человек отмечала день рождения 18-летней дочери, среди гостей присутствовал 40-летний сосед. После праздника, по данным следствия, мужчина напал с ножом на хозяев. Глава семьи и его сын скончались, жена убитого и дочь были доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело, нападавший был задержан.
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Ранее прокуратура сообщала, что обвиняемый страдал параноидной шизофренией, поэтому не мог отдавать отчет своим действиям, в связи с чем надзорное ведомство просит суд отправить его на принудительное лечение. В прокуратуре также отмечали, что ранее нападавший находился под наблюдением врача-психиатра Ульяновской районной больницы, однако в последние два года перед трагедией обследования ему не проводились, работники медучреждения не анализировали состояние его здоровья и не контролировали процесс лечения. В связи с этим прокуратура потребовала возбудить уголовное дело.
"На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.
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