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РИА Новости

ВМФ России в ходе кругосветки обновит морскую карту Антарктики

10:00 02.12.2019
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© Фото : пресс-служба ВМФГлавнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
© Фото : пресс-служба ВМФ
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российские военные моряки в ходе предстоящей кругосветной экспедиции, которая начнется 3 декабря, обновят морскую карту Антарктики, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
В кругосветку отправляется океанографическое исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский". Маршрут пройдет по Балтийскому, Северному морям, акватории Атлантического океана и другим акваториям Мирового океана. За время похода "Адмирал Владимирский" зайдет в несколько иностранных портов, в том числе Лиссабон, Рио-де-Жанейро и Монтевидео.
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"В ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года", - цитирует Минобороны главкома ВМФ России Николая Евменова.
Кроме того, по словам адмирала, в ходе экспедиции планируется уточнить информацию "на навигационных морских картах всех морей и океанов".
Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В ходе экспедиции на определенных участках маршрута к "Адмиралу Владимирскому" будут присоединяться другие гидрографические и исследовательские суда ВМФ РФ - гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".
В день открытия Антарктиды (28 января 2020 года) "Адмирал Владимирский" "Янтарь" прибудут к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где "с личным составом станции провели памятные мероприятия".
Минобороны проводит экспедицию вместе с Русским географическим обществом.
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Николай ЕвменовБалтийский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Русское географическое обществоАнтарктидаБезопасность
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