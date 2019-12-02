ВМФ России в ходе кругосветки обновит морскую карту Антарктики

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российские военные моряки в ходе предстоящей кругосветной экспедиции, которая начнется 3 декабря, обновят морскую карту Российские военные моряки в ходе предстоящей кругосветной экспедиции, которая начнется 3 декабря, обновят морскую карту Антарктики , сообщает в понедельник Минобороны РФ

В кругосветку отправляется океанографическое исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский". Маршрут пройдет по Балтийскому, Северному морям, акватории Атлантического океана и другим акваториям Мирового океана. За время похода "Адмирал Владимирский" зайдет в несколько иностранных портов, в том числе Лиссабон, Рио-де-Жанейро и Монтевидео.

"В ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года", - цитирует Минобороны главкома ВМФ России Николая Евменова.

Кроме того, по словам адмирала, в ходе экспедиции планируется уточнить информацию "на навигационных морских картах всех морей и океанов".

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В ходе экспедиции на определенных участках маршрута к "Адмиралу Владимирскому" будут присоединяться другие гидрографические и исследовательские суда ВМФ РФ - гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

В день открытия Антарктиды (28 января 2020 года) "Адмирал Владимирский" "Янтарь" прибудут к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где "с личным составом станции провели памятные мероприятия".