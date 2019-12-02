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РИА Новости

Курганская епархия помогла покрестить ребенка с большим родимым пятном

09:55 02.12.2019
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© Flickr / RchardНательный крест
Нательный крест
© Flickr / Rchard
Нательный крест. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек – РИА Новости. Шестимесячную девочку, родившуюся с большим родимым пятном на теле, покрестил в Кургане иерей Леонид Перчугов после отказа другого священника сделать это, сообщила пресс-служба Курганской епархии.
Как сообщала РИА Новости местная жительница Мария Хвостанцева, ее дочка Виктория родилась с родимым пятном, которое занимает больше половины тела (врачи поставили диагноз "обширный меланоформный невус"). Из-за этой особенности, по ее словам, священник одной из местных церквей отказался крестить ребенка вместе с другими детьми, так как "не факт, что пятно не заразно" и "не все родители поймут". Хвостанцева уточнила, что ей предложили индивидуальный обряд крещения, но ее не устроила его стоимость - 4 тысячи рублей. Женщина отказалась сообщать, в какой церкви это произошло. Позже в Курганской епархии назвали подобный отказ недопустимым. Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов заявил РИА Новости, что Курганская епархия планирует организовать проверку в связи с этой историей.
"В Богоявленском храме города Кургана 30 ноября иерей Леонид Перчугов совершил таинство крещения шестимесячной Вики Хвостанцевой… Узнав об этой истории, секретарь епархии иерей Леонид Перчугов сразу связался с семьей Хвостанцевых и предложил помощь. После огласительной беседы для родителей и восприемников девочку покрестили", - говорится в сообщении.
По словам отца Леонида, родители имеют знания о Боге, о церкви, о православной вере. "Зачастую люди приходят креститься или крестить детей, не понимая истинного значения этого таинства. А в этой семье родители понимают, мама с папой и их старший сын крещены. И восприемники – люди воцерковленные. Я в этом убедился на огласительной беседе, предшествующей крещению", - цитирует пресс-служба епархии слова отца Леонида.
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Мария Хвостанцева поблагодарила отца Леонида. "Слава Богу, мы покрестились, Ангел-хранитель теперь с нами. Сейчас готовимся к операции и будем молиться, чтобы все было хорошо", -  сказала Хвостанцева.
Отец Леонид отметил, что митрополит Курганский и Белозерский Даниил поручил взять семью Хвостанцевых под особое попечение. Сейчас епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению прорабатывает конкретные формы помощи семье, так, сотрудники отдела связались с сестрами милосердия из Санкт-Петербурга, куда родители девочки улетают в начале декабря, поясняется в сообщении. По данным епархии, 4 декабря Вику ждут на приеме в отделении микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, где ее обследуют и составят график лечения.
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Религия и мировоззрениеКурган
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