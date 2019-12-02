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РИА Новости

Китай ввел санкции против американских НПО из-за закона о Гонконге

09:50 02.12.2019 (обновлено: 10:59 02.12.2019)
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие закона по Гонконгу, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", - заявила дипломат.
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Также санкции вводятся в отношении Национального фонда в поддержку демократии (NED) и Международного республиканского института (IRI).
По ее словам, "Китай призывает США исправить ошибки, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, и в зависимости от развития ситуации Пекин готов предпринять дальнейшие необходимые меры".
Она добавила, что Пекин намерен прикладывать все усилия для поддержания стабильности и процветания Гонконга, а также для обеспечения национального суверенитета, безопасности и интересов развития.
"Многие факты и свидетельства доказывают, что (американские – ред.) НПО поддерживают антикитайские беспорядки в Гонконге и поощряют участие в экстремистских, насильственных и незаконных действиях", - отметила она, добавив, что они должны нести ответственность и заплатить соответствующую цену за свои действия.
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Дипломат подчеркнула, что указанные меры - именно то, что Пекин должен сделать для обеспечения государственного суверенитета и безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.
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Хуа ЧуньинДональд ТрампHuman Rights WatchМИД КНРПротесты в ГонконгеГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
поддерживаю на 200%! давите эту "правозащитную" мерзость нещадно! это в России с ними как-то цацкаются- и у нас давно всех этих иностранных агентов следует задавить, как вошей!
2 декабря, 10:10
Александр Родионов
3710003
Мо-ло-дцы !!! Браво !
2 декабря, 09:55
ffrolgohom
2000000
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