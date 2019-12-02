Китай ввел санкции против американских НПО из-за закона о Гонконге

"Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", - заявила дипломат.

Также санкции вводятся в отношении Национального фонда в поддержку демократии (NED) и Международного республиканского института (IRI).

По ее словам, "Китай призывает США исправить ошибки, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, и в зависимости от развития ситуации Пекин готов предпринять дальнейшие необходимые меры".

Она добавила, что Пекин намерен прикладывать все усилия для поддержания стабильности и процветания Гонконга, а также для обеспечения национального суверенитета, безопасности и интересов развития.

"Многие факты и свидетельства доказывают, что (американские – ред.) НПО поддерживают антикитайские беспорядки в Гонконге и поощряют участие в экстремистских, насильственных и незаконных действиях", - отметила она, добавив, что они должны нести ответственность и заплатить соответствующую цену за свои действия.

Дипломат подчеркнула, что указанные меры - именно то, что Пекин должен сделать для обеспечения государственного суверенитета и безопасности.