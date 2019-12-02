Армия Израиля перешла на новую систему оповещения об обстрелах

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Армия Армия Израиля перешла на новую систему оповещения о возможных ракетных обстрелах, призванную сократить время, которое израильтяне вынуждены проводить в бомбоубежищах.

В ноябре произошло крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата. По данным израильских военных, за 50 часов вооруженного противостояния по израильской территории было выпущено более 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ответ израильская армия наносила удары по объектам "Исламского джихада". Операция получила название "Черный пояс".

Спокойствие граждан

Принципиальное отличие новой системы от предыдущей версии заключается в расширении количества зон оповещения: теперь вместо 250 зон существует около 1700 зон оповещения.

Так, если раньше в одной зоне находилось несколько населённых пунктов, то теперь в такой зоне не более одного поселка, а в крупных городах деление идет на несколько микрорайонов.

Крупный поселок Нахаль Оз, который находится на границе с сектором Газа, был в одной зоне оповещения с еще несколькими соседними населенными пунктами, но когда их разделили на разные зоны, то во время последней эскалации жители этого приграничного поселка слышали сирену только 24 раза вместо 68, как это было бы при предыдущей системе оповещения. Так, новая технология уберегла жителей посёлка от 44 сирен.

В некоторых микрорайонах крупного израильского города Ашдод сирена прозвучала трижды, а в некоторых - 5 раз; при предыдущей технологии она сработала бы 15 раз.

"Предыдущий метод был в порядке, эта система спасала жизни, но новая еще лучше. Мы всегда стараемся думать, что улучшит жизнь граждан Израиля", - сказал капитан Яир Томас.

Он добавил, что теперь "люди остановят свою ежедневную рутину и спустятся в убежища только когда есть реальная опасность".

"Система оповещения появилась в 2007 году после Второй ливанской войны. И с того момента мы всегда стараемся улучшить нашу систему. Это позволит гражданам Израиля функционировать, насколько это возможно, в обычном режиме во время проведения операций", - отметил подполковник Идан Охман.

По любым каналам

Армия Израиля также работает над тем, чтобы граждане имели куда более широкий спектр средств оповещения о сиренах, в том числе через мобильные приложения и социальные сети.

"Цель всех технологий, которые мы разрабатываем, это оповестить граждан в любом месте: они могут смотреть дома телевизор, или быть в походе на Голанских высотах, или ехать утром на работу", - сказал Охман.

"Мы всегда ищем и улучшаем нашу платформу, чтобы быть уверенными, что все будет работать когда бы это ни понадобилось. На ежедневной основе мы осуществляем улучшения, чтобы система хорошо работала, мы всегда стараемся найти другие способы для системы оповещения, например сейчас мы работаем над социальными сетями, мы работаем над оповещения через Facebook, Instagram", - сказал он.