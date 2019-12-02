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РИА Новости

Отцу убитого в Екатеринбурге ребенка изберут меру пресечения

08:31 02.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ленинский суд Екатеринбурга получил ходатайство об избрании меры пресечения отцу ребенка, убитого, якобы во время изгнания из него бесов, сообщила РИА Новости представитель облсуда.
Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что утром в четверг в Чкаловском районе Екатеринбурга было найдено тело девятилетнего мальчика. По данным СМИ, убийство ребенка совершили его родители, которые хотели изгнать из него бесов. По информации СМИ, мать мальчика, гражданка Белоруссии, из Екатеринбурга сбежала на родину, а отец был задержан в Башкирии. Также, по данным СМИ, по делу была задержана глава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина.
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"Ходатайство о мере пресечения отцу убитого на прошлой неделе ребенка поступили в Ленинский районный суд", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что суд также получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Гайнуллиной.
Региональный СУСК отказался от комментариев по делу. Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в беседе с РИА Новости не подтвердил и не опроверг изложенные в СМИ сведения.
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Валерий ГорелыхЕкатеринбургПроисшествия
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