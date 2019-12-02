Климатические переговоры в Мадриде важны для бизнеса, заявили в WWF

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Международные климатические переговоры в Международные климатические переговоры в Мадриде должны принять правила для бизнес-проектов, которые позволят сохранить климат планеты, рассказал РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин

Международные климатические переговоры под эгидой ООН (COP 25) стартуют в Мадриде 2 декабря и будут продолжаться до 13. Основным документом, обсуждаемым на переговорах, является Парижское соглашение, которое в ноябре было ратифицировано РФ.

"Это не эпохальная конференция. Она должна принять правила проектов, которые имеют статус механизмов устойчивого развития, больше контроля, меньше риски. Правила должны быть работоспособными. Наверное, в основном, эти проекты будут касаться возобновляемой энергетики или каких-то прорывных вещей в энергоэффективности", - сказал Кокорин.

Он уточнил, что договоренности, которые будут достигнуты на конференции, практически не будут влиять на экономики стран. Главным бенефициаром станет бизнес, который получит прозрачные правила поддержки, финансовые инструменты, снижение рисков и повышение доступности капитала.

"Надо понимать, что само Парижское соглашение - мощнейший инструмент финансовой помощи более чем ста развивающимся странам в адаптации к изменению климата и к уменьшению выбросов. Россия не принадлежит к этим странам. Мы не являемся обязательным донором, мы добровольный донор. Мы занимает нейтральную позицию", - уточнил Кокорин.