Патрушев обсудил с китайскими партнерами ситуацию в Афганистане

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что обсудил с Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что обсудил с китайскими партнерами ситуацию в Афганистане и вопросы борьбы с попытками совершения "цветных революций".

"Сегодня мы уже провели переговоры в узком составе. Обсудили обстановку в Афганистане, обменялись мнениями по проблематике противодействия "цветным революциям", - сказал Патрушев в понедельник в Пекине на открытии двусторонних консультаций в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

"Очень важно, что каждая сторона дополнила информацию другой стороны, это было исключительно полезно", - отметил секретарь СБ РФ.

Ранее в понедельник в преддверии двусторонних консультаций Патрушев встретился с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.

По данным спецслужб, в последнее время активизировались террористические организации на севере Афганистана, которые планируют экспансию в страны СНГ с помощью боевиков из числа граждан центральноазиатских республик. Речь идет о подразделениях запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан"* (также запрещен в РФ). Согласно информации спецслужб, в Афганистане находится несколько тысяч таких боевиков.