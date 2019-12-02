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РИА Новости

Патрушев обсудил с китайскими партнерами ситуацию в Афганистане

07:50 02.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что обсудил с китайскими партнерами ситуацию в Афганистане и вопросы борьбы с попытками совершения "цветных революций".
"Сегодня мы уже провели переговоры в узком составе. Обсудили обстановку в Афганистане, обменялись мнениями по проблематике противодействия "цветным революциям", - сказал Патрушев в понедельник в Пекине на открытии двусторонних консультаций в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
"Очень важно, что каждая сторона дополнила информацию другой стороны, это было исключительно полезно", - отметил секретарь СБ РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
07:34
Патрушев: укрепление партнерства с Китаем является приоритетом России
Ранее в понедельник в преддверии двусторонних консультаций Патрушев встретился с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.
По данным спецслужб, в последнее время активизировались террористические организации на севере Афганистана, которые планируют экспансию в страны СНГ с помощью боевиков из числа граждан центральноазиатских республик. Речь идет о подразделениях запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан"* (также запрещен в РФ). Согласно информации спецслужб, в Афганистане находится несколько тысяч таких боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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АфганистанКитайНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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