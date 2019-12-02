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РИА Новости

Патрушев заявил о важности диалога с Китаем по безопасности

07:16 02.12.2019 (обновлено: 07:22 02.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Москва и Пекин ведут доверительный диалог по всему спектру вопросов безопасности, а российско-китайские консультации в этой области стали одним из неотъемлемых элементов стратегического партнерства России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая, отметил Патрушев в понедельник в Пекине на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.
"Между нашими странами ведется доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности, включая практическую сферу взаимодействия", - сказал Патрушев. По его словам, существенный вклад в укрепление стратегического партнерства вносят регулярное взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.
Кроме того, профильные ведомства России и Китая находятся в постоянном контакте для обеспечения защиты обоих государств, в том числе от внешних угроз и вмешательства в их внутренние дела, а также для координации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, добавил секретарь СБ РФ.
"Считаю наши регулярные консультации одним из неотъемлемых элементов российско-китайского стратегического партнерства. Они позволяют обсудить широкий круг вопросов, представляющих интерес для обеих сторон, провести обзор текущего состояния сотрудничества по линии профильных ведомств наших государств и определить направления его дальнейшего сотрудничества", - отметил Патрушев.
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В подписанном 5 июня нынешнего года в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном российско-китайском заявлении о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, говорится, что "целями российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности являются обеспечение национальной безопасности двух стран и создание благоприятных условий для их устойчивого развития, эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности".
Москва и Пекин, в частности, намерены оказывать взаимное содействие по наиболее важным вопросам национальной безопасности, совершенствовать механизм российско-китайского сотрудничества в сфере общественной безопасности, юстиции и правопорядка. Россия и Китай также будут оказывать взаимную поддержку усилиям в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, наращивать координацию, обмен опытом и практическое взаимодействие в антинаркотической сфере. Кроме того, стороны договорились расширять контакты по вопросам международной информационной безопасности, усиливать меры по защите безопасности и устойчивости функционирования своей критической информационной инфраструктуры.
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Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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