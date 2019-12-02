Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"

Соответствующее заявление Кравчук сделал ранее в эфире телеканала "112". По его словам, Россия "начала формироваться только при Иване Грозном", в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.

Пушков указал, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.

"Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", — заключил сенатор.