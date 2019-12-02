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РИА Новости

Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"

04:47 02.12.2019 (обновлено: 11:15 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.
Соответствующее заявление Кравчук сделал ранее в эфире телеканала "112". По его словам, Россия "начала формироваться только при Иване Грозном", в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
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Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Пушков указал, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.
"Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", — заключил сенатор.
Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
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В Госдуме прокомментировали слова Кравчука об улучшении отношений с Киевом
912215109643
Обсудить 38
Леонид КравчукАлексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Такой страны ни при Грозном не было, ни после него". Практически её уже нет и сейчас.
2 декабря, 05:58
eldeckel
232122300
А Кравчуку известно что называлось это княжество Киевская русь. и про Укров и им подобным не кто и не слышал.
2 декабря, 05:35
с старый прапор
21020003
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