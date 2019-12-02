Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.
Соответствующее заявление Кравчук сделал ранее в эфире телеканала "112". По его словам, Россия "начала формироваться только при Иване Грозном", в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.
Пушков указал, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.
"Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", — заключил сенатор.
Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.