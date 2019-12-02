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РИА Новости

В Минобороны рассказали об участии в международных учениях в 2020 году

01:23 02.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийский военный смотрит в бинокль
Российский военный смотрит в бинокль
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в следующем году примут участие более чем в 30 международных учениях, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Интенсивность подготовки войск сохранится в следующем - 2020 году, в котором предстоит провести стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", оперативное учение с межвидовыми группировками ВМФ "Океанский щит", более 30 международных учений различного уровня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе-сентябре 2020 года в России и больше чем в 10 зарубежных странах пройдут Шестые Международные армейские игры. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более 90 государств, говорится в сообщении.
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Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасностьВ мире
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