В Минобороны рассказали об участии в международных учениях в 2020 году

"Интенсивность подготовки войск сохранится в следующем - 2020 году, в котором предстоит провести стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", оперативное учение с межвидовыми группировками ВМФ "Океанский щит", более 30 международных учений различного уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе-сентябре 2020 года в России и больше чем в 10 зарубежных странах пройдут Шестые Международные армейские игры. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более 90 государств, говорится в сообщении.