В Минобороны рассказали об участии в международных учениях в 2020 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в следующем году примут участие более чем в 30 международных учениях, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Интенсивность подготовки войск сохранится в следующем - 2020 году, в котором предстоит провести стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", оперативное учение с межвидовыми группировками ВМФ "Океанский щит", более 30 международных учений различного уровня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе-сентябре 2020 года в России и больше чем в 10 зарубежных странах пройдут Шестые Международные армейские игры. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более 90 государств, говорится в сообщении.