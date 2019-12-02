РЖД до 2025 года будут внедрять роботов на терминалах и складах

"Это и внедрение софта, который автоматизирует, с одной стороны. С другой стороны, все, что вы назвали, абсолютно это в наших планах. Это поэтапное (внедрение - ред.) роботов на операциях на складе, это внедрение датчиков, опять же которые позволят более точно и планировать, и учитывать использование ресурсов, поэтому все, что вы назвали, это у нас в планах. Но с дронами - пока это вопрос", - ответил Чаркин на вопрос, будет ли компания использовать роботов и дроны.