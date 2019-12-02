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РИА Новости

РЖД до 2025 года будут внедрять роботов на терминалах и складах

00:33 02.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. РЖД до 2025 года в рамках развития цифровизации будут поэтапно внедрять на терминально-складских комплексах роботов, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.
Он рассказал, как РЖД планируют автоматизировать работу терминально-складских комплексов.
"Это и внедрение софта, который автоматизирует, с одной стороны. С другой стороны, все, что вы назвали, абсолютно это в наших планах. Это поэтапное (внедрение - ред.) роботов на операциях на складе, это внедрение датчиков, опять же которые позволят более точно и планировать, и учитывать использование ресурсов, поэтому все, что вы назвали, это у нас в планах. Но с дронами - пока это вопрос", - ответил Чаркин на вопрос, будет ли компания использовать роботов и дроны.
Он уточнил, что речь идёт о планах компании до 2025 года. "2025 год - это уже внедрение", - добавил Чаркин.
РЖД недавно утвердили стратегию цифровой трансформации до 2025 года. Она охватывает много направлений.
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