Хрупкий желтый и крепкий голубой: правила поведения на зимних водоемах

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Столичное управление МЧС предостерегло горожан от выхода на лед и обновило Столичное управление МЧС предостерегло горожан от выхода на лед и обновило памятку о правилах поведения на водоемах. До наступления устойчивых морозов реки, озера, пруды покрываются непрочным льдом, который легко ломается под ногами человека. И даже в середине зимы, если температура воздуха дольше трех дней держится выше нуля градусов, прочность любого льда снижается на 25 процентов.

Определить прочность ледового покрова можно на глаз: надежным будет лед голубого цвета; белый покров считается достаточно прочным и способен выдержать вес человека, а вот матово-белый или имеющий желтоватый оттенок однозначно опасен.

Правила поведения на льду

— не переходите водоем по льду в запрещенных местах, а при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами; не переходите водоем по льду в запрещенных местах, а при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами; — не выезжайте на лед на автомобилях вне переправ; не выезжайте на лед на автомобилях вне переправ; — не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны, когда температура воздуха неустойчива; не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны, когда температура воздуха неустойчива; — в начале зимы наиболее опасными являются середины водоемов, они замерзают последними; в начале зимы наиболее опасными являются середины водоемов, они замерзают последними; — в конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами; в конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами; — ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости — в туман, снегопад или дождь; ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости — в туман, снегопад или дождь; — нельзя проверять прочность льда ударом ноги, для этого нужно использовать трость или палку; нельзя проверять прочность льда ударом ноги, для этого нужно использовать трость или палку; — при вынужденном переходе водоема придерживайтесь уже проложенной тропы или лыжни; при вынужденном переходе водоема придерживайтесь уже проложенной тропы или лыжни; — не собирайтесь группами на отдельных участках льда. При переходе группой необходимо соблюдать дистанцию пять-шесть метров друг от друга; не собирайтесь группами на отдельных участках льда. При переходе группой необходимо соблюдать дистанцию пять-шесть метров друг от друга; — не отпускайте детей на лед без присмотра; не отпускайте детей на лед без присмотра; — не выходите на лед в состоянии алкогольного опьянения. не выходите на лед в состоянии алкогольного опьянения.

Что делать, если вы провалились в холодную воду

1. Не делайте резких движений, не ныряйте и не мочите голову.

2. Зовите на помощь.

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

4. Старайтесь выбраться в ту сторону, откуда пришли: лед здесь уже проверен на прочность.

Если человек попал в полынью

1. Незамедлительно вызовите скорую помощь и спасателей по номеру 101.

2. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом. Также подойдут веревка или длинный шарф.

3. Постарайтесь приблизиться к полынье по следам. Последние десять-пятнадцать метров следует преодолевать максимально осторожно.

4. Бросьте попавшему в воду веревку или подайте шест. Не наматывайте веревку на руку — пострадавший может утянуть и вас в полынью.

5. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.