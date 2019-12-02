Хрупкий желтый и крепкий голубой: правила поведения на зимних водоемах

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Столичное управление МЧС предостерегло горожан от выхода на лед и обновило памятку о правилах поведения на водоемах. До наступления устойчивых морозов реки, озера, пруды покрываются непрочным льдом, который легко ломается под ногами человека. И даже в середине зимы, если температура воздуха дольше трех дней держится выше нуля градусов, прочность любого льда снижается на 25 процентов.
Определить прочность ледового покрова можно на глаз: надежным будет лед голубого цвета; белый покров считается достаточно прочным и способен выдержать вес человека, а вот матово-белый или имеющий желтоватый оттенок однозначно опасен.
Правила поведения на льду
—не переходите водоем по льду в запрещенных местах, а при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами;
—не выезжайте на лед на автомобилях вне переправ;
—не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны, когда температура воздуха неустойчива;
—в начале зимы наиболее опасными являются середины водоемов, они замерзают последними;
—в конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами;
—ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости — в туман, снегопад или дождь;
—нельзя проверять прочность льда ударом ноги, для этого нужно использовать трость или палку;
—при вынужденном переходе водоема придерживайтесь уже проложенной тропы или лыжни;
—не собирайтесь группами на отдельных участках льда. При переходе группой необходимо соблюдать дистанцию пять-шесть метров друг от друга;
—не отпускайте детей на лед без присмотра;
—не выходите на лед в состоянии алкогольного опьянения.
Что делать, если вы провалились в холодную воду
1. Не делайте резких движений, не ныряйте и не мочите голову.
2. Зовите на помощь.
3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
4. Старайтесь выбраться в ту сторону, откуда пришли: лед здесь уже проверен на прочность.
Если человек попал в полынью
1. Незамедлительно вызовите скорую помощь и спасателей по номеру 101.
2. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом. Также подойдут веревка или длинный шарф.
3. Постарайтесь приблизиться к полынье по следам. Последние десять-пятнадцать метров следует преодолевать максимально осторожно.
4. Бросьте попавшему в воду веревку или подайте шест. Не наматывайте веревку на руку — пострадавший может утянуть и вас в полынью.
5. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
6. Доставьте пострадавшего в теплое место и окажите ему первую помощь до приезда врачей: снимите с него мокрую одежду, разотрите тело, напоите горячим. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — это может привести к летальному исходу.