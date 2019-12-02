Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-12-02T11:35+0300
https://ria.ru/20191202/1561812800.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156181/27/1561812722_0:53:3454:1996_1036x0_80_0_0_4ef0d20bb516e6a24e67b3b6b6c6ab9d.jpg
РИА Новости

Хрупкий желтый и крепкий голубой: правила поведения на зимних водоемах

08:30 02.12.2019 (обновлено: 11:35 02.12.2019)
695
© SputnikПредупреждающая табличка "Выход на лед опасен"
Предупреждающая табличка Выход на лед опасен
© Sputnik
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Столичное управление МЧС предостерегло горожан от выхода на лед и обновило памятку о правилах поведения на водоемах. До наступления устойчивых морозов реки, озера, пруды покрываются непрочным льдом, который легко ломается под ногами человека. И даже в середине зимы, если температура воздуха дольше трех дней держится выше нуля градусов, прочность любого льда снижается на 25 процентов.
Определить прочность ледового покрова можно на глаз: надежным будет лед голубого цвета; белый покров считается достаточно прочным и способен выдержать вес человека, а вот матово-белый или имеющий желтоватый оттенок однозначно опасен.

Правила поведения на льду

не переходите водоем по льду в запрещенных местах, а при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами;
не выезжайте на лед на автомобилях вне переправ;
не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны, когда температура воздуха неустойчива;
в начале зимы наиболее опасными являются середины водоемов, они замерзают последними;
в конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами;
ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости — в туман, снегопад или дождь;
нельзя проверять прочность льда ударом ноги, для этого нужно использовать трость или палку;
при вынужденном переходе водоема придерживайтесь уже проложенной тропы или лыжни;
не собирайтесь группами на отдельных участках льда. При переходе группой необходимо соблюдать дистанцию пять-шесть метров друг от друга;
не отпускайте детей на лед без присмотра;
не выходите на лед в состоянии алкогольного опьянения.

Что делать, если вы провалились в холодную воду

1. Не делайте резких движений, не ныряйте и не мочите голову.
2. Зовите на помощь.
3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
4. Старайтесь выбраться в ту сторону, откуда пришли: лед здесь уже проверен на прочность.

Если человек попал в полынью

1. Незамедлительно вызовите скорую помощь и спасателей по номеру 101.
2. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом. Также подойдут веревка или длинный шарф.
3. Постарайтесь приблизиться к полынье по следам. Последние десять-пятнадцать метров следует преодолевать максимально осторожно.
4. Бросьте попавшему в воду веревку или подайте шест. Не наматывайте веревку на руку — пострадавший может утянуть и вас в полынью.
5. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
6. Доставьте пострадавшего в теплое место и окажите ему первую помощь до приезда врачей: снимите с него мокрую одежду, разотрите тело, напоите горячим. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — это может привести к летальному исходу.
2500020
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиМЧС РФМоскваОбщество
Рекомендуем
ДТП в Забайкальском крае
Пострадавших в Забайкалье не будут перевозить в федеральные медцентры
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков
Кадры с места крушения вертолета на Кубани
Опубликовано видео с места крушения вертолета под Новороссийском
Спасение рыбаков-любителей
Спасатели эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины в Марий Эл
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
В Забайкалье объявили сбор помощи пассажирам упавшего с моста автобуса
Ночной Омск
Омская область устранила недостатки при переселении из аварийных домов
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Продано уже более 80% билетов на первые поезда между Крымом и Москвой
Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
Российская военная полиция освоила новый маршрут на севере Сирии
Автомат ТКБ-011
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Москва
Небольшой снег и до минус трех градусов ждут москвичей в понедельник
Вывеска Ипотечный центр
Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
Поисковая экспедиция
Украинский поисковик рассказал о планах "Союза "Народная память"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке на технику отечественного ПО
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
Лента новостейМолния