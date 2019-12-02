Империя больше не зла. Как закончилась холодная война

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Ровно тридцать лет назад на Мальте состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры двух сверхдержав объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза сохраняются. Какие надежды Мальтийского саммита так и не сбылись — в материале РИА Новости.

Волнующий момент

"США и СССР обречены на диалог и сотрудничество. Иного не дано. Но надо избавиться от взгляда друг на друга, как на врагов. Пока это сидит в наших мозгах. И нельзя смотреть на наши отношения только в военном ключе", — эмоционально обратился Горбачев к американскому визави.

Буш с некоторой настороженностью относился к советской перестройке и новой политике Москвы. До этого он не отвечал на призывы Горбачева к миру.

Встреча на Мальте все изменила — после предложения генсека прекратить холодную войну Буш встал и протянул ему руку. Рукопожатие получилось очень символичным.

"Момент волнующий. Две сверхдержавы, сорок пять лет державшие весь мир в напряжении и конфронтации, отказались считать себя противниками", — вспоминал позднее помощник генсека по международным делам Анатолий Черняев.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Советский и американский корабли на рейде у берегов Мальты, декабрь 1989 года © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Советский и американский корабли на рейде у берегов Мальты, декабрь 1989 года

"Разрядка в международных отношениях началась еще при Рональде Рейгане. Предшественник Буша в 1998 году в Москве сказал, что США больше не видят в СССР "империю зла". На Мальте Горбачев выступил с аналогичным заявлением", — уточняет в беседе с РИА Новости переводчик и дипломат Павел Палажченко, присутствовавший на Мальтийском саммите.

Все участники переговоров осознавали, что история творится у них на глазах. Мальта и сегодня многими воспринимается как место окончания холодной войны. Впрочем, символизм, по признанию опрошенных агентством очевидцев, ощущался тогда повсюду.

Символы на каждом шагу

Встретиться на Мальте предложил Джордж Буш. Он объяснил это тем, что на острове, вдали от журналистов и зевак, лидеры двух стран смогут поговорить откровенно. В качестве альтернативы рассматривался Кэмп-Дэвид, но Горбачев отказался лететь через океан третий раз за год.

Переговоры должны были состояться 2 и 3 декабря на военных кораблях в бухте Марсашлокк. Первая сессия — на советском крейсере "Слава", вторая — на американском "Белкнап".

"Советская делегация прибыла на Мальту, но все гостиницы в городе уже заняли американцы. Перед нами встал вопрос, где жить. Мы пригнали в порт гражданский теплоход "Максим Горький" — там и разместилась делегация, включая генсека", — рассказывает РИА Новости глава службы протокола Кремля Владимир Шевченко, работавший с Михаилом Горбачевым.

Но первый день саммита омрачила непогода. Начался сильный шторм. Корабли в бухте кидало из стороны в сторону. Тогда Горбачев позвонил Бушу и предложил провести встречу на теплоходе "Максим Горький".

"Наш гражданский крейсер был пришвартован к пирсу. Его тоже качало, но не настолько, чтобы, передвигаясь между каютами, хвататься за стенки", — вспоминал Черняев.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Визит председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева с супругой Раисой Максимовной на Мальту © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Визит председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева с супругой Раисой Максимовной на Мальту

Палажченко не скрывает, что удивился, узнав о месте саммита. Но к выбору американского президента отнесся с уважением.

"Буш участвовал во Второй мировой войне, для него была важна военная атрибутика. И все же, видимо, так символически распорядилась природа, что саммит двух сверхдержав, которые много лет вели гонку вооружений, состоялся на гражданском судне. Военные корабли стояли на рейде и охраняли мирный процесс", — говорит дипломат и переводник.

Американцы не возражали против перемещения на советский теплоход. Обе делегации разместились в помещении в двадцать квадратных метров. Было тесно, столов и стульев не хватало, но никто не возмущался. Все понимали — со стихией не поспоришь.

"Дополнительные столы приставили к главному, саммит начался. Обе делегации были настроены оптимистично", — вспоминает Палажченко.

"Наша служба протокола перед каждой встречей просчитывала, какие непредвиденные ситуации могут возникнуть, и заранее искала способы их урегулирования. Встреча на Мальте не стала исключением. Мы постарались заранее продумать все. Потом американцы благодарили нас, что мы так оперативно организовали все в новом месте", — добавляет Шевченко.

По словам участников, на саммите царила "прорывная атмосфера". Москва и Вашингтон всерьез настроились на разрядку, и мелкие неудобства на теплоходе никого не смущали.

© AFP 2019 / Jonathan Utz Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш. 2 декабря 1989 года © AFP 2019 / Jonathan Utz Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш. 2 декабря 1989 года

Недоверие к перестройке

Но не все разделяли такой энтузиазм. "При необходимости Советы обманут американцев и обратят свои реформы вспять. Рано снижать накал холодной войны", — убеждал Буша его советник по национальной безопасности Брент Скоукрофт.

В искренности Горбачева убеждали изменения в Европе: рухнула Берлинская стена, в Польше, Венгрии, Чехословакии коммунистов отстранили от власти. Горбачев этому не препятствовал. Он был очень популярен в Европе. Молчали только Штаты. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран настоятельно рекомендовали Бушу ускорить встречу с советским лидером.

"В сентябре 1989 года Горбачев прилетел в Берлин на празднование 40-летия ГДР. Мы были с ним. Помню, как толпы людей встречали его и скандировали "Горби, Горби, Горби!", требуя продолжать реформы. Буш, как интеллигентный человек, не мог долго молчать и предложил встретиться на Мальте", — продолжает Шевченко.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Неофициальная встреча на Мальте генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева и президента США Джорджа Буша © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Неофициальная встреча на Мальте генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева и президента США Джорджа Буша

Плюрализм мнений

Пока члены обеих делегаций рассаживались в самой большой каюте "Максима Горького", Буш и Горбачев уединились. Президент США хотел с глазу на глаз обсудить с советским руководителем острые проблемы и сразу взял слово. Его волновала ситуация в Центральной Америке.

"Фидель Кастро явно шагает не в ногу с переменами в СССР и Восточной Европе. Мы поддерживаем перестройку, но в глазах американцев ваша поддержка Кубы вам же вредит", — начал Буш.

"Что ж, (это) плюрализм мнений, — парировал Горбачев и в ответ упрекнул США в вооруженном вмешательстве в Панаме. — Почему американцы вершат суд в независимых странах, выносят приговор и сами его исполняют? Пусть народы сами решают, как им быть".

Буша задела критика, но он сказал, что подумает над замечаниями.

Перешли к обсуждению ситуации вокруг воссоединения ФРГ и ГДР. Горбачев просил не форсировать процесс. Он опасался, что Восточная Германия присоединится к НАТО.

Буш пообещал Горбачеву "не идти на опрометчивые действия и с осторожностью принимать решения".

Еще одна важная тема — стратегические наступательные вооружения. Лидеры США и СССР договорились о кардинальной ревизии ядерного и химического арсенала. Детально обсудили и подготовку Договора о сокращении обычных вооружений в Европе, а позднее проработали вопросы взаимосвязи между договорами по СНВ и ПРО 1972 года.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Совместная пресс-конференция председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева (справа) и президента США Джорджа Буша на Мальте © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Совместная пресс-конференция председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева (справа) и президента США Джорджа Буша на Мальте

Не помощь, а сотрудничество

Больше всего советскую делегацию на Мальте удивило искреннее вроде бы желание американцев помочь экономике СССР. Буш представил план, в котором по пунктам перечислил предлагаемые меры. Вашингтон пообещал сделать все возможное для либерализации советского рынка, отменить законы, запрещавшие выдавать Советскому Союзу кредиты.

"Ни одна из этих мер не направлена на то, чтобы продемонстрировать американское превосходство, — тактично уточнил Буш. — Речь не о помощи, а о программе сотрудничества".

Еще одно ноу-хау Мальтийского саммита — совместная пресс-конференция лидеров США и СССР. Предложил этот формат Горбачев, Буш колебался, но в итоге согласился.

"Ни один американский президент (ни даже госсекретарь) ни разу еще не позволял себе подобного акта доверия", — отмечал Черняев.

На пресс-конференции лидеры сверхдержав официально подвели черту под эпохой холодной войны.

"Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Угрозы насильственных действий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба — все должно кануть в вечность. Я заверил президента Буша, что никогда не начну войну против США", — заявил Горбачев.

"Мы можем воплотить в жизнь идею прочного мира между Востоком и Западом. На Мальте я и председатель Горбачев заложили основу для такого будущего", — поддержал Буш.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Совместная пресс-конференция председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша на Мальте © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Совместная пресс-конференция председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша на Мальте

Что-то пошло не так

Через два года после Мальтийского саммита СССР исчез с политической карты мира. Обещанные Бушем кредиты, в которых так нуждалась советская экономика, оказались незначительными. Во всяком случае, они не помогли выжить экономической системе Советского Союза.

А США провозгласили "конец истории" и назвали себя единственной сверхдержавой. В последовавшие за саммитом 90-е Вашингтон и Москва старались выстраивать конструктивный диалог. Но в начале нулевых стало ясно: взаимопонимание так и не достигнуто.

В 2001 году Джордж Буш — младший заявил об одностороннем выходе США из договора по ПРО. Вскоре американцы сообщили, что планируют развернуть над Восточной Европой противоракетный щит. Москва раскритиковала эти действия и упрекнула Вашингтон в попытке возобновить холодную войну.

Барак Обама пытался снять накапливающиеся между двумя странами противоречия так называемой политикой "перезагрузки". Но продлилась "перезагрузка" недолго. После воссоединения Крыма с Россией Вашингтон ввел против Москвы санкции. Отношения обострились.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Жители Валетты в дни визита генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева на Мальту © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Жители Валетты в дни визита генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева на Мальту

С приходом в Белый Дом Дональда Трампа американцы вышли из договора по РСМД, который считался одной из основ сдерживания гонки вооружений.

Горбачев подвергся критике в России за уступчивость и недальновидность на Мальтийском саммите. Даже говорили о предательстве. В обмен на обязательства не вмешиваться в дела Восточной Европы советский лидер получил только слова поддержки.

© AP Photo / Doug Mills Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев прибыл на Мальтийский саммит, 2 декабря 1989 года © AP Photo / Doug Mills Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев прибыл на Мальтийский саммит, 2 декабря 1989 года

Спустя 30 лет Горбачев признал, что, несмотря на попытку остановить конфронтацию в 1989 году, в международных отношениях до сих пор в ходу ультиматумы, вмешательства во внутренние дела, военные интервенции. И лидируют тут, по мнению бывшего генсека, Соединенные Штаты, с которыми, как казалось, он достиг согласия на Мальте.