Лавина вихрей: найден новый способ оптической связи

Ученые Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (КФУ им. В.И. Вернадского ) придумали специальное устройство, способное формировать "оптические вихри", с помощью которых можно создать надежно защищенные коммуникационные системы связи. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of the Optical Society of America A"