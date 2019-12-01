Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T02:14+0300
https://ria.ru/20191201/1561814774.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156180/92/1561809246_0:94:862:579_1036x0_80_0_0_9eb3a8a9de3a078b0b01b4d785869079.jpg
РИА Новости

Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

20:48 01.12.2019 (обновлено: 02:14 02.12.2019)
11332
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Сретенском, скончался на месте аварии. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
За рулем транспортного средства был житель Читинского района 1976 года рождения. Он погиб от полученных травм.
ДТП в Забайкальском крае
Вчера, 15:35
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.
В автобусе находились 43 пассажира, 19 из них погибли, еще 21 человек пострадал. Раненых направили в Шилкинскую, Нерчинскую и Сретенскую центральные районные больницы. Шестерых их них доставят для лечения в Читу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
6312043
Обсудить 1
ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеГИБДД МВД РФЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком
Фото из профиля Мирославы Думы на фейсбуке
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Военнослужащие во время боевого дежурства
Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Строительство газопровода Северный поток — 2
Bild узнал детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко заявил, что международная солидарность с Украиной ослабла
Большегрузный транспорт на улицах Москвы
На юго-востоке Москвы ввели "грузовой каркас"
Пассажирский самолет в небе
Источник: в Ростове-на-Дону сел самолет из-за состояния пассажирки
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
04:33Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Лента новостейМолния