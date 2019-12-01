Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Сретенском , скончался на месте аварии. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю

За рулем транспортного средства был житель Читинского района 1976 года рождения. Он погиб от полученных травм.

Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.

В автобусе находились 43 пассажира, 19 из них погибли, еще 21 человек пострадал. Раненых направили в Шилкинскую, Нерчинскую и Сретенскую центральные районные больницы. Шестерых их них доставят для лечения в Читу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.