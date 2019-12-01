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РИА Новости

В Забайкалье при падении автобуса с моста погибли 19 человек

20:19 01.12.2019
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Сретенском районе Забайкальского края рейсовый автобус упал с моста, погибли 19 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Александра Осипова.
ДТП произошло 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи, в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, у автобуса Kia Grandbird разорвало переднее колесо, после чего он съехал с проезжей части и упал в реку Куенгу.
ДТП в Забайкальском крае
Вчера, 16:06
Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом
Пострадал 21 человек. Четырнадцать из них оказались в районных больницах, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Эвакуация в федеральные больницы не потребовалась.

Причины аварии

СК завел уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Генпрокуратура заявила, что Автоперевозчик, обслуживавший маршрут упавшего с моста автобуса в Забайкалье, неоднократно пренебрегал требованиями безопасности.
ДТП в Забайкальском крае
Вчера, 13:24
Водитель упавшего с моста автобуса в Забайкалье погиб на месте ДТП
Согласно базе ведомства, Госавтодорнадзор провел 17 проверок в отношении перевозчика, индивидуального предпринимателя Сергея Пнёва. По восьми из них были найдены нарушения. В частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.
Кроме того, Госавтодорнадзор просил не допускать к управлению транспортом больных и утомленных водителей. У инспекторов также были претензии к техническому состоянию автобусов.
Авария с пассажирским автобусом в Забайкалье
Вчера, 11:44
Видео с вылетевшим с трассы автобусом в Забайкалье появилось в Сети
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФЗабайкальский крайПроисшествия
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