Праздник "Алтайская зимовка" открыл зимний туристический сезон в крае

"Алтайский край является одним из крупнейших туристических центров России. Его популярность у отдыхающих связана с интенсивным развитием туристской индустрии региона, реализацией крупных инвестиционных проектов, открытием новых туристских маршрутов, проведением множества интересных событийных мероприятий. Уникальное явление природы - прилет лебедей на незамерзающие озера Советского района - стало визитной карточкой нашего региона и послужило идеей для организации и проведения праздника "Алтайская зимовка", открывающего зимний туристический сезон", — цитирует ведомство слова Губина.

В этом году изюминкой фестиваля стали фудтраки, в которых профессиональные шеф-повара презентовали традиционные блюда региональной кухни. Туристы смогли не только продегустировать, но и купить традиционные угощения.