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Алтайский край
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РИА Новости

Праздник "Алтайская зимовка" открыл зимний туристический сезон в крае

19:54 01.12.2019 (обновлено: 22:16 01.12.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяУчастники праздника открытия зимнего туристического сезона "Алтайская зимовка"
Участники праздника открытия зимнего туристического сезона Алтайская зимовка
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
БАРНАУЛ, 1 дек — РИА Новости. Открытие традиционного зимнего праздника "Алтайская зимовка" состоялось в туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь", сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.
На открытии праздника тысячи гостей из разных регионов России приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин.

"Алтайский край является одним из крупнейших туристических центров России. Его популярность у отдыхающих связана с интенсивным развитием туристской индустрии региона, реализацией крупных инвестиционных проектов, открытием новых туристских маршрутов, проведением множества интересных событийных мероприятий. Уникальное явление природы - прилет лебедей на незамерзающие озера Советского района - стало визитной карточкой нашего региона и послужило идеей для организации и проведения праздника "Алтайская зимовка", открывающего зимний туристический сезон", — цитирует ведомство слова Губина.

В этом году изюминкой фестиваля стали фудтраки, в которых профессиональные шеф-повара презентовали традиционные блюда региональной кухни. Туристы смогли не только продегустировать, но и купить традиционные угощения.
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяУчастники праздника открытия зимнего туристического сезона "Алтайская зимовка"
Участники праздника открытия зимнего туристического сезона Алтайская зимовка
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Участники праздника открытия зимнего туристического сезона "Алтайская зимовка"
Впервые в программу открытия зимнего туристического сезона включили огненно-хореографическое шоу с фейерверком "Жаркая зима на Алтае". Гостей впечатлила специальная программа: лучшие мастера фаер-шоу, вокальные, хореографические коллективы. Их выступления стали ярким финалом наполненного событиями первого дня праздника "Алтайская зимовка".
1 декабря праздник переместится на озеро Светлое в Советском районе, где гостей встретят лебеди, которые прилетели на зимовку.
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