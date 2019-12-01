Премьер Судана обсудит в США исключение страны из "черного" списка

По словам Булада, Хамдук также встретится в Вашингтоне с рядом американских высокопоставленных лиц. Он добавил, что визит суданского премьера направлен на развитие отношений с США.

Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.