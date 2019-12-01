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РИА Новости

Премьер Судана обсудит в США исключение страны из "черного" списка

13:59 01.12.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук обсудит в ходе своего визита в США исключение страны из списка стран, спонсирующих терроризм, заявил телеканалу Al-Arabiya представитель МИД Судана Мансур Булад.
По словам Булада, Хамдук также встретится в Вашингтоне с рядом американских высокопоставленных лиц. Он добавил, что визит суданского премьера направлен на развитие отношений с США.
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По данным суданского агентства SUNA, визит Хамдука в США продлится шесть дней, его сопровождает ряд суданских министров.
Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами. В августе новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.
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Абдалла ХамдукСуданСШАВ мире
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