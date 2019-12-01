В ЯНАО начали проверку после гибели семилетней девочки при пожаре

Пожар, по данным МЧС, начался в ночь на воскресенье в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в районе СМП-744 на территории Ноябрьска. На момент прибытия спасателей здание горело по всей площади - около 145 квадратных метров. На ликвидацию огня пожарным потребовалось чуть более двух часов. В ходе тушения спасатели нашли тело семилетней девочки, кроме того, пострадали еще три человека.