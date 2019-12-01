В ЯНАО начали проверку после гибели семилетней девочки при пожаре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе начали проверку после гибели семилетней девочки при пожаре в частном доме, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Пожар, по данным МЧС, начался в ночь на воскресенье в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в районе СМП-744 на территории Ноябрьска. На момент прибытия спасателей здание горело по всей площади - около 145 квадратных метров. На ликвидацию огня пожарным потребовалось чуть более двух часов. В ходе тушения спасатели нашли тело семилетней девочки, кроме того, пострадали еще три человека.
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По предварительным данным следствия, пострадавшие приходились родственниками погибшему ребенку - бабушкой, дедушкой и несовершеннолетней тетей. Они отравились продуктами горения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе следователей Ноябрьского межрайонного следственного отдела, специалистов МЧС и экспертно-криминалистического центра, сотрудников полиции. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Сайт телекомпании "Ноябрьск 24" уточняет, что мужчина, пострадавший при пожаре, находится в травматологии, его супруга и 17-летняя дочь - в реанимации.