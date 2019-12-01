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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-01T12:47+0300
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РИА Новости

США вмешиваются в работу конституционного комитета, заявил МИД Сирии

12:47 01.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск с горы Касьюн
Вид на Дамаск с горы Касьюн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США пытаются вмешаться в работу конституционного комитета Сирии и навязать свою собственную повестку дня, сообщает госагентство SANA со ссылкой на заявление МИД САР.
Ранее госдепартамент США заявил, что делегация правительства Сирии якобы пытается затормозить работу конституционного комитета на переговорах в Женеве.
"Заявление госдепартамента США о проходящих в Женеве заседаниях комитета по обсуждению конституции вновь и однозначно подтверждает попытки США вмешаться в дела (других – ред.) государств и навязать свои собственные повестки, последняя из них сейчас во вмешательстве в работу (конституционного - ред.) комитета", - говорится в заявлении.
Сирийский МИД также подчеркнул, что заявления США и других стран никоим образом не повлияют на работу конституционного комитета.
В понедельник начался новый раунд заседаний конституционного комитета, однако заседания малой группы не состоялись в понедельник и вторник из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства САР ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс. В свою очередь, член малого состава комитета от правительства САР Ашвак Аббас заявил, что делегация оппозиции нарушает регламент работы комитета и тратит время. Он назвал это намеренным саботажем заседаний комиссии.
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Первое заседание конституционного комитета Сирии торжественно прошло 30 октября в Женеве в расширенном составе. После чего работу начал малый состав.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
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