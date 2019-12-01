США вмешиваются в работу конституционного комитета, заявил МИД Сирии

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США пытаются вмешаться в работу конституционного комитета Сирии и навязать свою собственную повестку дня, сообщает госагентство SANA со ссылкой на заявление МИД САР.

Ранее госдепартамент США заявил, что делегация правительства Сирии якобы пытается затормозить работу конституционного комитета на переговорах в Женеве.

"Заявление госдепартамента США о проходящих в Женеве заседаниях комитета по обсуждению конституции вновь и однозначно подтверждает попытки США вмешаться в дела (других – ред.) государств и навязать свои собственные повестки, последняя из них сейчас во вмешательстве в работу (конституционного - ред.) комитета", - говорится в заявлении.

Сирийский МИД также подчеркнул, что заявления США и других стран никоим образом не повлияют на работу конституционного комитета.

В понедельник начался новый раунд заседаний конституционного комитета, однако заседания малой группы не состоялись в понедельник и вторник из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства САР ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс. В свою очередь, член малого состава комитета от правительства САР Ашвак Аббас заявил, что делегация оппозиции нарушает регламент работы комитета и тратит время. Он назвал это намеренным саботажем заседаний комиссии.

Первое заседание конституционного комитета Сирии торжественно прошло 30 октября в Женеве в расширенном составе. После чего работу начал малый состав.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.