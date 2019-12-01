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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-01T12:39+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии

12:39 01.12.2019
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений, Турция - 45, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 12, Латакия - семь, Алеппо - семь, Хама - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 45 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 39, Латакия - один, Алеппо - четыре, Хама - один", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Джиндирия провинции Латакия и в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор выдано по 350 продовольственных наборов весом 2,475 тонны.
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