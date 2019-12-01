Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 12, Латакия - семь, Алеппо - семь, Хама - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 45 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 39, Латакия - один, Алеппо - четыре, Хама - один", - говорится в сообщении.