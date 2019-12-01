В России расширили перечень товаров, подлежащих маркировке

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России В России расширили список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

Так, с 1 декабря в перечень вошли духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, а также некоторые виды одежды: пальто, куртки, ветровки и изделия из кожи, постельное белье.

В документе говорится, что обязательная маркировка продукции будет способствовать снижению оборота контрафакта.