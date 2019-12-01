В России расширили перечень товаров, подлежащих маркировке

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России расширили список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Так, с 1 декабря в перечень вошли духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, а также некоторые виды одежды: пальто, куртки, ветровки и изделия из кожи, постельное белье.
В документе говорится, что обязательная маркировка продукции будет способствовать снижению оборота контрафакта.
С марта в России уже маркируются сигареты и папиросы, с июля — обувь. Также отметка ставится на детскую одежду, изделия из меха и некоторые лекарства. К 2024 году появится единая национальная система прослеживания товаров.