Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T13:03+0300
https://ria.ru/20191201/1561802642.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155147/22/1551472211_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a78f1fc9dff57cc19b43ac8b36ebe65f.jpg
РИА Новости

В России расширили перечень товаров, подлежащих маркировке

09:56 01.12.2019 (обновлено: 13:03 01.12.2019)
3318
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСканер штрих-кода и кассовый аппарат
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России расширили список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Так, с 1 декабря в перечень вошли духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, а также некоторые виды одежды: пальто, куртки, ветровки и изделия из кожи, постельное белье.
В документе говорится, что обязательная маркировка продукции будет способствовать снижению оборота контрафакта.
С марта в России уже маркируются сигареты и папиросы, с июля — обувь. Также отметка ставится на детскую одежду, изделия из меха и некоторые лекарства. К 2024 году появится единая национальная система прослеживания товаров.
Очки и документы
Вчера, 08:00
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
38440346
Обсудить 15
РоссияОбщество
Популярные комментарии
А у нас разве есть единые госстандарты качества?Контрафакт по качеству может быть лучше,чем промаркерованная лабуда.Нет.Единственная цель проследить,чтобы все сливалось в казну,а то тяжко ныньче патриотам живется.Всего один домик в Лондоне)
1 декабря, 11:20
Андрей Алексеев
3301006
Придумывают всё новые способы, как повысить цены на товары, при этом ничего не делая для их улучшения.
1 декабря, 10:53
Александр Иванов
2501004
Рекомендуем
ВИЧ
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Таблетки в руке
В России расширили список сильнодействующих веществ
ДТП в Забайкальском крае
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). 30 ноября 2019
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Автомат ТКБ-011
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Очки и документы
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Девушка с флагом Чехии во время реконструкции событий 1989 года в Праге. 17 ноября 2019
В Чехии начали "охоту на долгожителей". За что их преследуют
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Полицейский автомобиль
СМИ: на даче в Ленобласти нашли скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Зенитно-ракетный комплекс Оса
В Сети появилось видео ракетной атаки на американский Apache
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Шестеро пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили на лечение в Читу
07:16Патрушев заявил о важности диалога с Китаем по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Лента новостейМолния