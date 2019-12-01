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РИА Новости

После ЧП на золотом руднике в Киргизии пропали два человека

09:42 01.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтеры после смены выходят из забоя шахты
Шахтеры после смены выходят из забоя шахты
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Шахтеры после смены выходят из забоя шахты. Архивное фото
БИШКЕК, 1 дек - РИА Новости. Два человека пропали без вести в результате ЧП на золотом руднике "Кумтор" в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе золодобывающей компании.
"Около 6 часов утра пропали двое сотрудников ночной смены", - заявили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, в настоящее время ведутся масштабные поиски пропавших. В компании не исключают, что сотрудников могло накрыть оползнем во время сдвига пород на руднике. О ЧП проинформирована милиция и министерство чрезвычайных ситуаций республики.
Канадская Centerra Gold, ведет разработку в Киргизии месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Кумтор является основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным Нацстаткома Киргизии, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%. По данным кабмина Киргизии, за первые 9 месяцев 2019 года на руднике "Кумтор" добыто 14,04 тонны золота. К концу года ожидается увеличение производства золота до 18,2 тонны.
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