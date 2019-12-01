После ЧП на золотом руднике в Киргизии пропали два человека

По словам собеседника агентства, в настоящее время ведутся масштабные поиски пропавших. В компании не исключают, что сотрудников могло накрыть оползнем во время сдвига пород на руднике. О ЧП проинформирована милиция и министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Канадская Centerra Gold, ведет разработку в Киргизии месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Кумтор является основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным Нацстаткома Киргизии, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%. По данным кабмина Киргизии, за первые 9 месяцев 2019 года на руднике "Кумтор" добыто 14,04 тонны золота. К концу года ожидается увеличение производства золота до 18,2 тонны.