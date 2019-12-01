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РИА Новости

В Кремлевском дворце пройдет гала-концерт звезд мирового балета

09:08 01.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Грандиозный гала-концерт звезд мирового балета "Марис Лиепа. С любовью" состоится в воскресенье на сцене Кремлевского дворца в рамках проекта " Автографы и имиджи" Андриса Лиепы.
В программе фрагменты из классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис Лиепа, а также современные постановки, премьеры в исполнении звезд мирового балета.
В концерте примут участие солисты Мариинского и Большого театров, Михайловского балета и Национального балета Нидерландов. Выступит народная артистка России Илзе Лиепа, а ее брат Андрис – режиссер и ведущий концерта, подготовил для публики незабываемый вечер-праздник.
"Мой отец, Марис Лиепа, - икона мирового танца, в 20 лет он стал солистом Большого театра", - сказал Андрис.
Ярослав Ткаленко
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Он сказал, что его самое сильное впечатление детства – отец в роли Красса в балете "Спартак".
"Отец отдавал театру все, включая свою душу, а я, когда вырос, понял, что театру можно отдавать все силы, все свое время, но душу надо оставлять для другого. Для меня этот вечер 1 декабря будет особенным – все выступления звезд будут посвящены только ему, великому Марису Лиепе", - сказал Андрис.
Зрители также смогут в этот вечер увидеть фотовыставку, посвященную Марису Лиепе, которая объединит снимки артиста в спектаклях на сцене Большого театра с его знаменитыми партнершами, в репетиционном зале, на торжественном вручении ему Ленинской премии, а также дома, с дочерью Илзе. Экспозиция охватывает более двух десятилетий жизни артиста.
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КультураГосударственный Кремлевский дворецМосква
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