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РИА Новости

Глава МВД Боливии попросил Мексику лишить убежища соратника Моралеса

05:48 01.12.2019
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© REUTERS / Carlos JassoЭво Моралес
Эво Моралес
© REUTERS / Carlos Jasso
Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МВД Боливии Артуро Мурильо попросил мексиканские власти лишить убежища бывшего главу администрации экс-президента Боливии Эво Моралеса Хуана Рамона Кинтану, укрывающегося в посольстве Мексики в Ла-Пасе, сообщает агентство ABI.
Ранее прокуратура Боливии выдала ордер на задержание пяти высокопоставленных чиновников правительства Моралеса, которые укрываются в посольстве Мексики. Во вторник глава МИД Боливии Карен Лонгарик передала мексиканскому послу пять ордеров на задержание чиновников.
"В случае с Хуаном Рамоном Кинтаной мексиканское посольство должно бросить его у ворот, откуда мы доставим его в суд", - заявил Мурильо. Кинтана обвиняется в подстрекательстве к мятежу и терроризме.
"Этот человек обещал сделать из Боливии Вьетнам и почти преуспел в этом", - добавил глава МВД.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.
Эво Моралес в Мехико
22 ноября, 20:50
Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса
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Эво МоралесВьетнамБоливияМексикаВ мире
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