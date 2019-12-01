Глава МВД Боливии попросил Мексику лишить убежища соратника Моралеса

Ранее прокуратура Боливии выдала ордер на задержание пяти высокопоставленных чиновников правительства Моралеса, которые укрываются в посольстве Мексики. Во вторник глава МИД Боливии Карен Лонгарик передала мексиканскому послу пять ордеров на задержание чиновников.

"В случае с Хуаном Рамоном Кинтаной мексиканское посольство должно бросить его у ворот, откуда мы доставим его в суд", - заявил Мурильо. Кинтана обвиняется в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

"Этот человек обещал сделать из Боливии Вьетнам и почти преуспел в этом", - добавил глава МВД.

После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.