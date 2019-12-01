В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ

"Как и во всех странах европейского региона, в России есть люди, которые не знают, что они живут с ВИЧ. И хотя заражение ВИЧ можно предотвратить, распространение болезни в европейском регионе продолжается. В 2018 году в европейском регионе было диагностировано 141.552 новых случаев ВИЧ-инфекции", - сказал Дара накануне Всемирного дня борьбы со СПИД, который отмечается 1 декабря.