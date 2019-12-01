ВИЧ смертельно опасен и другие заблуждения о вирусе иммунодефицита человека

Ежегодно 1 декабря в мире отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day). Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

Первые случаи этого заболевания были выявлены в конце 1970-х годов на территории Швеции, Америки, Танзании и Гаити. Термин "СПИД" (синдром приобретенного иммунодефицита) был введен медиками в 1981 году. Спустя два года французский врач Люк Монтанье со своими коллегами смогли доказать существование ВИЧ-инфекции.

Дата была установлена в целях привлечения внимания мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о ней и борьбы с предрассудками по поводу СПИДа и ВИЧ-инфицированных.

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы.

До 2004 года координатором проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом являлась Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). С 2004 года темы дня определяет руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по решению проблем ВИЧ.

В 2019 году темой Всемирного дня борьбы со СПИДом является лозунг "Сообщества добиваются перемен".

Сообщества вносят свой вклад в борьбу со СПИДом различными способами . В число сообществ входят группы коллег-наставников, сети людей, живущих с ВИЧ или пострадавших от него. Руководящая работа сообществ и информационно-агитационная деятельность обеспечивают максимальную релевантность и обоснованность мер противодействия, уделяя основное внимание потребностям людей и оказывая помощь всем нуждающимся в ней.

Сообщества играют определяющую роль и являются ключевым фактором в достижении целей устойчивого развития, но зачастую им недостает ресурсов и признания важности работы, заслуженного и по-настоящему необходимого. Они обеспечивают доступное лечение и конфиденциальное тестирование на ВИЧ, оказывают необходимые профилактические услуги и часто являются единственным средством поддержки в наиболее неблагоприятных обстоятельствах.

Международным символом борьбы со СПИДом является " красная ленточка " – кусок шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет.

В 2018 году общемировое число живущих с ВИЧ людей составило 37,9 миллиона человек . Из них около 36,2 миллиона человек – взрослые, 1,7 миллиона – дети до 15 лет.

К странам-лидерам по абсолютному числу живущих с ВИЧ-инфекцией людей относятся : Южно-Африканская республика, Нигерия, Индия, Мозамбик, Кения и другие.

По данным ЮНЭЙДС, с начала эпидемии в 1980-е годы вирусом иммунодефицита заразились в общей сложности 77,3 миллиона человек. В 2018 году их количество составило 1,7 миллиона человек.

В России, по состоянию на 31 декабря 2018 года, кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 1 326 239 человек . К концу 2018 года в стране проживало 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 318 870 умерших больных.

На сегодняшний день продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здорового человека того же возраста. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в возрасте 20 лет, получающих лечение антиретровирусную терапию, увеличилась в мире за последнее двадцатилетие с 36 лет до 51 года.

В 2017 году ЮНЭЙДС выпустила доклад , в котором отмечается, что доступ к лечению в значительной степени возрос. В 2000 году всего 685 тысяч человек, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусному лечению, а уже к июню 2017 года более 20 миллионов человек получили доступ к спасительным лекарствам.

В 2018 году доступ к антиретровирусной терапии имели 23,3 миллиона человек, живущих с ВИЧ. Общемировое число умерших от сопутствующих СПИДу болезней составило 770 тысяч человек. При этом показатель смертности снизился на 33% относительно показателя 2010 года.



В 2018 году в России более 70% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлось на возрастную группу населения от 25 до 44 лет. По состоянию на конец июня 2019 года лечение получали 24,5 миллиона человек В 2018 году в России более 70% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлось на возрастную группу населения от 25 до 44 лет.

В 2019 году при росте числа обследований сохраняется тенденция снижения темпов прироста заболеваемости. По состоянию на 1 ноября 2019 года зарегистрировано 65 775 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2016 году была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года.

Реализация стратегии должна позволить к 2020 году снизить число новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулез, гепатиты B и С) и СПИДа.