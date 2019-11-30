Эксперт прокомментировал возобновление переговоров США с талибами

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Возобновление переговоров Возобновление переговоров США с талибами является шагом в правильном направлении, однако афганские власти с недоверием относятся к такой дипломатии и хотят остановки дискуссий, считает эксперт "Международной кризисной группы" Лорел Миллер.

В четверг президент США Дональд Трамп впервые посетил Афганистан и заявил, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить соглашение, но сделать это можно только через договоренности о прекращении огня. Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил РИА Новости, что США возобновили переговоры с талибами для сокращения насилия в Афганистане.

Объявление о возобновлении переговоров с талибами говорит о том, что "США продолжают поиск дипломатического выхода из самой протяженной войны" для страны, считает эксперт. "Это - шаг в правильном направлении, хотя неясность со стороны Трампа относительно прекращения огня создает некоторые сомнения относительно того, что произойдет дальше", - написала Миллер в Twitter

По ее словам, "главное значение этого объявления заключается в том, что оно публично подтверждает то, что дипломаты США, очевидно, делали на протяжении недель", а именно - попытки возобновить переговоры после их прекращения в начале сентября.

"Возобновление двусторонних переговоров с "Талибаном" остается самым реалистичным вариантом для США … простимулировать мирный процесс. Талибан, как кажется, готов возобновить этот процесс именно с той точки, в которой он был прерван в сентябре", - полагает Миллер.

В то же время, отмечает эксперт, "афганские власти показали глубокое недоверие в отношении переговоров США-"Талибан". "Высокопоставленные представители Афганистана, как кажется, хотят, чтобы США прекратили говорить с повстанцами, опасаясь, что дипломатия легитимизирует "Талибан", - добавила она.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения. На прошлой неделе телеканал Tolo News со ссылкой на источники сообщил, что представители США и талибов проводят неофициальные переговоры в столице Катара Дохе.