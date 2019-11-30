СК выясняет обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Югре

Пожар в небольшой избе рядом с озером Пыленское в Нижневартовском районе произошел рано утром в субботу. Как сообщали РИА Новости в окружном управлении МЧС, охотничий домик расположен в труднодоступной местности, на момент прибытия дознавателя и сотрудника полиции он полностью сгорел. На месте пожара обнаружены тела двух человек, еще двоим удалось спастись.

По уточненным данным следствия, четверо жителей города Стрежевой Томской области отправились на охоту и рыбалку в соседний Нижневартовский район, где остановились на ночь в избе, которая отапливалась печкой-буржуйкой. Из горящего дома удалось выбраться только двум из них, на снегоходе они добрались до ближайшего поста полиции, где и сообщили о случившемся.

"Следователями СКР совместно с дознавателями МЧС устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины пожара", - говорится в сообщении.