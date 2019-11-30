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РИА Новости

СК выясняет обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Югре

20:04 30.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в охотничьем домике в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ.
Пожар в небольшой избе рядом с озером Пыленское в Нижневартовском районе произошел рано утром в субботу. Как сообщали РИА Новости в окружном управлении МЧС, охотничий домик расположен в труднодоступной местности, на момент прибытия дознавателя и сотрудника полиции он полностью сгорел. На месте пожара обнаружены тела двух человек, еще двоим удалось спастись.
По уточненным данным следствия, четверо жителей города Стрежевой Томской области отправились на охоту и рыбалку в соседний Нижневартовский район, где остановились на ночь в избе, которая отапливалась печкой-буржуйкой. Из горящего дома удалось выбраться только двум из них, на снегоходе они добрались до ближайшего поста полиции, где и сообщили о случившемся.
"Следователями СКР совместно с дознавателями МЧС устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины пожара", - говорится в сообщении.
В следственном ведомстве добавили, что обративших в полицию мужчин доставили в больницу.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФМЧС РФРоссияПроисшествия
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