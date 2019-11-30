СК проверит сообщения СМИ о наркотиках в крови ребенка из Волоколамска

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ об обнаружении у двухлетнего мальчика из Волоколамска в крови следов наркотиков, сообщается в субботу на сайте подмосковного главка СК РФ.
"Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети интернет, об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества", - говорится в сообщении ведомства.
1 ноября, 23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
Отмечается, что по сообщению СМИ, ребенок проходил лечение в медицинском учреждении, где у него в анализе крови были обнаружены следы наркотического вещества. "В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.