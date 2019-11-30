СК проверит сообщения СМИ о наркотиках в крови ребенка из Волоколамска

Отмечается, что по сообщению СМИ, ребенок проходил лечение в медицинском учреждении, где у него в анализе крови были обнаружены следы наркотического вещества. "В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.