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РИА Новости

СК проверит сообщения СМИ о наркотиках в крови ребенка из Волоколамска

19:07 30.11.2019 (обновлено: 19:17 30.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ об обнаружении у двухлетнего мальчика из Волоколамска в крови следов наркотиков, сообщается в субботу на сайте подмосковного главка СК РФ.
"Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети интернет, об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что по сообщению СМИ, ребенок проходил лечение в медицинском учреждении, где у него в анализе крови были обнаружены следы наркотического вещества. "В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФМосковская областьВолоколамскРоссияПроисшествия
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