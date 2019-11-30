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РИА Новости

Экс-главу минфина Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы

17:43 30.11.2019 (обновлено: 17:47 30.11.2019)
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© Фото : Министерство финансов Республики ИнгушетияМинистр финансов Республики Ингушетия Руслан Цечоев
Министр финансов Республики Ингушетия Руслан Цечоев
© Фото : Министерство финансов Республики Ингушетия
НАЛЬЧИК, 30 ноя - РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики, которого обвиняли в нецелевом расходовании 2 миллиардов рублей, сообщает региональное СУ СК.
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Ранее сообщалось, что в 2015 году в отношении министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в декабре 2014 года он направил остаток денег в размере 2 миллиарда рублей на погашение дефицита бюджета республики. Согласно закону, остаток подлежал возврату в федеральный бюджет. Чтобы скрыть преступление, по версии следователей, министр вернул обратно в федеральный бюджет поступившие оттуда же деньги за январь, февраль и март 2015 года.
В субботу источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что суд признал Цечоева виновным по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" УК РФ и приговорил его к пяти годам лишения свободы. По его данным, подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск.
"Следствием и судом установлено, что 60-летний бывший министр финансов республики совместно с начальником отдела компенсационных выплат этого же министерства с мая 2014 года по март 2017 года совершили расходование субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, поступивших из бюджета РФ, на цели, не соответствующие условиям их получения и расходования, на сумму более 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-начальником отдела отчеты о целевом расходовании денежных средств были предоставлены в Минфин России, тогда как часть поступивших денег была израсходована на цели, не соответствующие их поступлению.
"Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - уточняет ведомство.
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