Экс-главу минфина Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы

НАЛЬЧИК, 30 ноя - РИА Новости. Суд в Суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики, которого обвиняли в нецелевом расходовании 2 миллиардов рублей, сообщает региональное СУ СК.

Ранее сообщалось, что в 2015 году в отношении министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в декабре 2014 года он направил остаток денег в размере 2 миллиарда рублей на погашение дефицита бюджета республики. Согласно закону, остаток подлежал возврату в федеральный бюджет. Чтобы скрыть преступление, по версии следователей, министр вернул обратно в федеральный бюджет поступившие оттуда же деньги за январь, февраль и март 2015 года.

В субботу источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что суд признал Цечоева виновным по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" УК РФ и приговорил его к пяти годам лишения свободы. По его данным, подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск.

"Следствием и судом установлено, что 60-летний бывший министр финансов республики совместно с начальником отдела компенсационных выплат этого же министерства с мая 2014 года по март 2017 года совершили расходование субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, поступивших из бюджета РФ, на цели, не соответствующие условиям их получения и расходования, на сумму более 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-начальником отдела отчеты о целевом расходовании денежных средств были предоставлены в Минфин России, тогда как часть поступивших денег была израсходована на цели, не соответствующие их поступлению.