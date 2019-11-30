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РИА Новости

Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике

17:12 30.11.2019 (обновлено: 19:24 30.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, по какой причине российские СМИ подвергаются притеснениям в странах Балтии.
"Ровно за это в Прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду", — написала она в фейсбуке. К посту дипломат прикрепила ссылку на публикацию Sputnik о выставке архивных документов, которые свидетельствуют о страшных преступлениях эстонских карателей в годы войны на оккупированной Псковщине.
Выставка открылась в пятницу в Москве в Общественной палате в рамках научно-практической конференции "Судьба солдата".
По расчетам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, и эстонские каратели активно задействовались на оккупированной Псковщине. Происходило это и в лагере для военнопленных в деревне Моглино в нескольких километрах от Пскова.
В числе представленных управлением ФСБ России по Псковской области документов — материалы уголовных дел в отношении карателей Эдуарда Торна, Арнольда Веедлера и Эриха Лемпетса, разысканных и осужденных в 1960-х. Всех троих казнили по приговору Псковского областного суда в феврале 1968 года.
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Среди документов — акт от 29 марта 1945 года, в котором приводятся данные комиссии по расследованию преступлений, совершенных на Псковщине в годы войны. В нем говорится, что лагерь для военнопленных в Моглино был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей пограничной комендатуры. В нем содержались как военные, так и мирные граждане.
В акте приводятся и показания свидетелей — жителей окрестных деревень, ставших очевидцами расправ и издевательств. Всего, согласно документам, специалистам удалось обнаружить десять замаскированных кустами могильников.
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Притеснения Sputnik в Эстонии

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытие банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде агентство не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране.
Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработанных средств, налоговые перечисления и платежи за аренду офиса. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. Оно будет действовать до 27 февраля.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
29 ноября, 12:33
"Нашли способ". Симоньян о разрыве договора аренды со Sputnik Эстония
183210157
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МедиавойныМария ЗахароваПрибалтикаФСБ РФПсковская областьРоссияFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
Основная причина "притеснения российских СМИ" это крайне низкий уровень профессионализма самих этих "СМИ". Поэтому они и мало кому интересны.
30 ноября, 20:02
ЩРЩирий Рассеянинъ
13010028
Российские СМИ очень сильно мешают западным кураторам программировать сознание граждан Эстонии с уклоном на русофобию. Историческая правда о зверствах эстонских карателей на оккупированной Псковщине во время Второй мировой войны может легко разрушить постоянно загружаемые в сознание граждан Эстонии русофобские тезисы, направленные на возбуждение и поддержание чувства страха. Исходя из этой логики объясняются все чинимые препятствия нормальной работе российского СМИ.
30 ноября, 19:50
llevksm
2620003
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