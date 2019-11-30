Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, по какой причине российские СМИ подвергаются притеснениям в странах Балтии. Официальный представитель МИДрассказала, по какой причине российские СМИ подвергаются притеснениям в странах Балтии.

"Ровно за это в Прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду", — написала она в фейсбуке . К посту дипломат прикрепила ссылку на публикацию Sputnik о выставке архивных документов, которые свидетельствуют о страшных преступлениях эстонских карателей в годы войны на оккупированной Псковщине.

Выставка открылась в пятницу в Москве в Общественной палате в рамках научно-практической конференции "Судьба солдата".

По расчетам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, и эстонские каратели активно задействовались на оккупированной Псковщине. Происходило это и в лагере для военнопленных в деревне Моглино в нескольких километрах от Пскова.

В числе представленных управлением ФСБ России по Псковской области документов — материалы уголовных дел в отношении карателей Эдуарда Торна, Арнольда Веедлера и Эриха Лемпетса, разысканных и осужденных в 1960-х. Всех троих казнили по приговору Псковского областного суда в феврале 1968 года.

Среди документов — акт от 29 марта 1945 года, в котором приводятся данные комиссии по расследованию преступлений, совершенных на Псковщине в годы войны. В нем говорится, что лагерь для военнопленных в Моглино был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей пограничной комендатуры. В нем содержались как военные, так и мирные граждане.

В акте приводятся и показания свидетелей — жителей окрестных деревень, ставших очевидцами расправ и издевательств. Всего, согласно документам, специалистам удалось обнаружить десять замаскированных кустами могильников.

Притеснения Sputnik в Эстонии

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытие банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде агентство не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране.