Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T14:58+0300
https://ria.ru/20191130/1561780800.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/140526/36/1405263622_0:0:2843:1599_1036x0_80_0_0_ed3e867a96d26bf4608f91d469a8f91c.jpg
РИА Новости

В Коми прошел экологический форум "Молодой Гвардии"

14:58 30.11.2019
224
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧлены молодежной организации "Молодая Гвардия Единой России"
Члены молодежной организации Молодая Гвардия Единой России
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экологический форум "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) прошел в субботу в республике Коми, сообщает пресс-служба движения.
"Активисты "Молодой Гвардии Единой России" организовали экологический форум в Ухте (Республика Коми). На тематических площадках молодые экологи обсудили методы решения текущих проблем в сфере экологии, также было презентовано мобильное приложение "ЭкоПатруль", - говорится в сообщении пресс-службы.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
7 ноября, 12:00
Владимир Бурматов: оставлять мусор гнить на свалках – преступление
Новое мобильное приложение даст возможность эковолонтерам "Молодой Гвардии" и региональному оператору, как уточняется, "незамедлительно реагировать на сообщения от граждан о несанкционированных свалках".
На форуме также были презентованы дорожные карты по улучшению экологической обстановки в регионе. Также студенты-экологи организовали тематическую фотовыставку "Природа глазами эколога", где на снимках изображены заповедные и живописные места республики.
Как рассказал зампредседателя координационного совета МГЕР Егор Литвиненко, в 2020 году планируется организовать окружные экофорумы с участием экологических объединений.
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
24 октября, 15:50Экология
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
000001
Обсудить 0
Молодая гвардия Единой РоссииКомиУхтаОбщество
Рекомендуем
Спасение рыбаков
В Марий Эл на Волге оторвалась льдина с рыбаками
Ласка в Крюковском лесопарке Москвы
В московском лесопарке нашли краснокнижную ласку
Московский инновационный кластер
Что нужно знать о Московском инновационном кластере
Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел
Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел
Москва инновационная
Москва инновационная
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
В России запустят единую систему мониторинга окружающей среды
Синицы у кормушки в Московской области
Найди и обогрей: как ухаживать за птицами зимой
LIVE: Премьер-министр Дмитрий Медведев проводит заседание Правительства РФ
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Посетители у водопада Гюдльфосс в Исландии
В Исландии создали карту безопасности для туристов
Русский дом в Берлине
В МИД Германии заявили о намерении углублять сотрудничество с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Трамп намерен встретиться с Макроном на саммите НАТО
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
МЦК установило рекорд по перевозке пассажиров
Арабский скакун
Сирийский путешественник едет в Москву, чтобы подарить Путину коня
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое
В ЛНР заявили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Лента новостейМолния