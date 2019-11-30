В Коми прошел экологический форум "Молодой Гвардии"

"Активисты "Молодой Гвардии Единой России" организовали экологический форум в Ухте ( Республика Коми ). На тематических площадках молодые экологи обсудили методы решения текущих проблем в сфере экологии, также было презентовано мобильное приложение "ЭкоПатруль", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новое мобильное приложение даст возможность эковолонтерам "Молодой Гвардии" и региональному оператору, как уточняется, "незамедлительно реагировать на сообщения от граждан о несанкционированных свалках".

На форуме также были презентованы дорожные карты по улучшению экологической обстановки в регионе. Также студенты-экологи организовали тематическую фотовыставку "Природа глазами эколога", где на снимках изображены заповедные и живописные места республики.