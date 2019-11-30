В Приморье поисковики нашли останки двух красноармейцев

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Члены приморского объединения "АвиаПоиск" в ходе работ у озера Хасан в Члены приморского объединения "АвиаПоиск" в ходе работ у озера Хасан в Приморской крае по поиску останков незахороненных советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, нашли тела двух красноармейцев, сообщает организация.

Ранее сообщалось, что поисковики вместе с пограничниками впервые за пять лет возобновили работы у озера Хасан.

Сейчас приморские поисковики обследуют подступы к вершине Пулемётной Горки, которую в начале Хасанского сражения штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го стрелкового корпуса Рабоче-крестьянской Красной Армии. Из архивных документов известно, что в этом районе пропали без вести 11 человек из 119-го стрелкового полка, который понёс самые тяжёлые потери при штурме. Также здесь сражались 118-й и 120-й полки дивизии.

"Удача повернулась к поисковикам лицом сразу после установки памятного знака на месте гибели красноармейца Степана Белова, которого "АвиаПоиск" поднял ещё в 2012 году. Бойцы "АвиаПоиска" Иван Смоленков, Пётр Добридень и Владимир Яхно поочерёдно обнаружили ячейки с лежащими в них советскими солдатами", - говорится в сообщении.

Первый боец был убит перед самой вершиной Пулемётной Горки. При нем были подсумки с патронами, три гранаты Рдултовского, противогаз, каска, фляга, пробитая пулей. Именных вещей обнаружено не было. Второй красноармеец был убит взрывом или попаданием в голову. С бойцом лежало много патронов в бумажной обёртке и одна граната Рдултовского. Поиски продолжаются.