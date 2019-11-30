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РИА Новости

В Приморье поисковики нашли останки двух красноармейцев

14:52 30.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские командиры на берегу озера Хасан
Советские командиры на берегу озера Хасан
© РИА Новости
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Советские командиры на берегу озера Хасан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Члены приморского объединения "АвиаПоиск" в ходе работ у озера Хасан в Приморской крае по поиску останков незахороненных советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, нашли тела двух красноармейцев, сообщает организация.
Ранее сообщалось, что поисковики вместе с пограничниками впервые за пять лет возобновили работы у озера Хасан.
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Сейчас приморские поисковики обследуют подступы к вершине Пулемётной Горки, которую в начале Хасанского сражения штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го стрелкового корпуса Рабоче-крестьянской Красной Армии. Из архивных документов известно, что в этом районе пропали без вести 11 человек из 119-го стрелкового полка, который понёс самые тяжёлые потери при штурме. Также здесь сражались 118-й и 120-й полки дивизии.
"Удача повернулась к поисковикам лицом сразу после установки памятного знака на месте гибели красноармейца Степана Белова, которого "АвиаПоиск" поднял ещё в 2012 году. Бойцы "АвиаПоиска" Иван Смоленков, Пётр Добридень и Владимир Яхно поочерёдно обнаружили ячейки с лежащими в них советскими солдатами", - говорится в сообщении.
Первый боец был убит перед самой вершиной Пулемётной Горки. При нем были подсумки с патронами, три гранаты Рдултовского, противогаз, каска, фляга, пробитая пулей. Именных вещей обнаружено не было. Второй красноармеец был убит взрывом или попаданием в голову. С бойцом лежало много патронов в бумажной обёртке и одна граната Рдултовского. Поиски продолжаются.
Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей произошел 29 июля - 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, или 1112, или 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным — около 650 и 2500).
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