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РИА Новости

В Москве около 50 медучреждений отремонтируют по новому стандарту

13:51 30.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у городской клинической больницы имени С.П. Боткина
Машина скорой помощи у городской клинической больницы имени С.П. Боткина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи у городской клинической больницы имени С.П. Боткина. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Около 50 лечебных учреждений, в первую очередь поликлиник районного и окружного значения, отремонтируют в 2020 году в Москве по новому стандарту, сказал журналистам заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков.
"Программа 2020 года сформирована так, что примерно около 50 лечебных учреждений и поликлиник в первую очередь районного, окружного значения будут отремонтированы по новому стандарту", - подчеркнул Бирюков в ходе планового объезда объектов капитального ремонта.
Заммэра по ЖКХ и благоустройству отметил, что в этом году уже была благоустроена больница имени Демихова, госпиталь инвалидов войны №2 и ряд других объектов.
"Очень обширные и крупномасштабные сейчас ведутся работы на территории крупных медучреждений, (например - ред.) Боткинской больницы, где до конца года будет завершён ремонт первого корпуса, идет реконструкция Центра паллиативной медицины, выполняются ремонтные работы по ряду других медучреждений", - сказал заммэра Москвы по ЖКХ.
Он уточнил, что ремонтные работы в медицинских учреждениях предполагают не только внутреннюю отделку, но и ремонт инженерии и всех сетей - канализации, тепло- водоснабжения и электроснабжения.
Бирюков подчеркнул, что объекты будут отремонтированы по новым технологиям, что позволит избежать дополнительного ремонта в ближайшие 30-40 лет.
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