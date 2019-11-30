В Москве около 50 медучреждений отремонтируют по новому стандарту

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Около 50 лечебных учреждений, в первую очередь поликлиник районного и окружного значения, отремонтируют в 2020 году в Около 50 лечебных учреждений, в первую очередь поликлиник районного и окружного значения, отремонтируют в 2020 году в Москве по новому стандарту, сказал журналистам заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков

"Программа 2020 года сформирована так, что примерно около 50 лечебных учреждений и поликлиник в первую очередь районного, окружного значения будут отремонтированы по новому стандарту", - подчеркнул Бирюков в ходе планового объезда объектов капитального ремонта.

Заммэра по ЖКХ и благоустройству отметил, что в этом году уже была благоустроена больница имени Демихова, госпиталь инвалидов войны №2 и ряд других объектов.

"Очень обширные и крупномасштабные сейчас ведутся работы на территории крупных медучреждений, (например - ред.) Боткинской больницы, где до конца года будет завершён ремонт первого корпуса, идет реконструкция Центра паллиативной медицины, выполняются ремонтные работы по ряду других медучреждений", - сказал заммэра Москвы по ЖКХ.

Он уточнил, что ремонтные работы в медицинских учреждениях предполагают не только внутреннюю отделку, но и ремонт инженерии и всех сетей - канализации, тепло- водоснабжения и электроснабжения.