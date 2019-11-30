На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Закон о введении новых воинских званий в Вооруженных силах Украины официально опубликован в газете Закон о введении новых воинских званий в Вооруженных силах Украины официально опубликован в газете "Голос Украины"

Таким образом, он вступил в силу, кроме некоторых положений, для которых этот срок настанет через десять месяцев и один день.

Накануне закон подписал президент Владимир Зеленский. Документ вводит новые звания для сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Так, отменяются звания старшины, прапорщика и старшего прапорщика. Зато сержантов очень много: после младшего сержанта, сержанта и старшего сержанта будут еще первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант. На флоте не станет мичманов, но появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Кроме того, упраздняется название воинского соединения "полк" — вместо него теперь будет "бригада".

Как утверждали в Минобороны, это позволит повысить роль сержантского и старшинского состава, а также будет способствовать переходу ВСУ на "профессиональную основу по образцу армии западноевропейского образца".

В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Два года спустя киевские власти определили вступление в НАТО как цель своей внешней политики и закрепили этот курс в конституции.