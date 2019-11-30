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РИА Новости

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

12:39 30.11.2019 (обновлено: 13:32 30.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Закон о введении новых воинских званий в Вооруженных силах Украины официально опубликован в газете "Голос Украины".
Таким образом, он вступил в силу, кроме некоторых положений, для которых этот срок настанет через десять месяцев и один день.
Накануне закон подписал президент Владимир Зеленский. Документ вводит новые звания для сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.
Так, отменяются звания старшины, прапорщика и старшего прапорщика. Зато сержантов очень много: после младшего сержанта, сержанта и старшего сержанта будут еще первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант. На флоте не станет мичманов, но появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.
Кроме того, упраздняется название воинского соединения "полк" — вместо него теперь будет "бригада".
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Украинская армия ‒ без прапорщиков?! Быть бедеПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий: теперь не будет старшин и прапорщиков, но будут восемь разных сержантских званий. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал нововведения.
Как утверждали в Минобороны, это позволит повысить роль сержантского и старшинского состава, а также будет способствовать переходу ВСУ на "профессиональную основу по образцу армии западноевропейского образца".
В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Два года спустя киевские власти определили вступление в НАТО как цель своей внешней политики и закрепили этот курс в конституции.
При этом руководство Североатлантического альянса отмечало, что для вступления Киеву потребуется достичь ряда критериев, на выполнение которых уйдет много времени. По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет Украина претендовать на членство в НАТО не сможет.
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Вооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
По стандартам НАТО обучение проходит начиная с толерантности к меньшинствам. Особенно, если меньшинство старше тебя по званию.
30 ноября, 12:52
Петя Алкаш
2100002
Как древнего укра не назови, он так древним и останется.
30 ноября, 12:56
vvab6
290002
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